Oskarżony o zabicie matki, wypuszczony przez sąd, teraz jest podejrzewany o zabicie babci

Policjanci z podwarszawskiego Pruszkowa zatrzymali 33-letniego Marcina Z. podejrzanego o zabójstwo babki. Jak ustaliła PAP, mężczyzna był już wcześniej oskarżony o zabójstwo matki i zaledwie miesiąc temu został uniewinniony przez sąd. Prokuratura kwestionuje ten wyrok i zapowiada apelację.

Według ustaleń PAP do zabójstwa 77-letniej mieszkanki Pruszkowa doszło wczoraj wieczorem. Do sprawy policjanci zatrzymali 33-letniego Marcina Z., który był wnuczkiem ofiary. W chwili zatrzymania mężczyzna był pijany. Jak dowiedziała się PAP, zatrzymany był wcześniej dobrze znany organom ścigania. W przeszłości był notowany m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu oraz za posiadanie narkotyków. Marcin Z. był również oskarżony o zabójstwo swojej matki Beaty G., za co zaledwie miesiąc temu został uniewinniony przez Sąd Okręgowy w Warszawie.





Sekcja zwłok wykazała rany cięte





Do tragicznego zdarzenia doszło 29 lutego 2020 roku. Po zatrzymaniu usłyszał w prokuraturze zarzut zabójstwa matki. Prokuratorzy w trakcie śledztwa zlecili sekcję zwłok kobiety, która wykazała, że przyczyną zgonu były m.in. rany cięte przedramienia oraz rana cięta głowy. Dodatkowo sekcja wykazała, że kobieta miała ślady na szyi, które mogły być spowodowane duszeniem.

W połowie marca 2021 roku prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Marcinowi Z. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyło się w tej sprawie pięć rozpraw, w trakcie których swoje zeznania składali m.in. partner Beaty G., sąsiedzi pokrzywdzonej oraz policjanci, którzy zatrzymali oskarżonego.





Jak ustaliła PAP, zanim w tej sprawie zapadł wyrok, sąd w połowie sierpnia 2022 roku zdecydował o zmianie środka zapobiegawczego wobec Marcina Z. z tymczasowego aresztowania na dozór policji. Tę decyzję zaskarżyła prokuratura, jednak na początku grudnia sąd utrzymał ją w mocy. Po wyjściu na wolność Marcin Z. zamieszkał ze swoją 77-letnią babcią, która we wtorek została zamordowana.





Apelacja





Wyrok ws. śmierci Beaty G. zapadł 10 listopada 2022 roku. Rozprawie przewodniczyła sędzia sądu okręgowego Beata Najjar, która razem z sędzią Agnieszką Domańską oraz z trzema ławnikami uniewinniły Marcina Z. od zarzutu zabójstwa swojej matki. Argumentując swoje orzeczenie sąd m.in. wskazał, że wszystkie przeprowadzone czynności procesowe oraz analiza materiału dowodowego „nie doprowadziły do usunięcia wątpliwości związanych z przebiegiem zdarzenia”.





Z tą decyzją nie zgodziła się prokuratura. – Prokurator stanowczo kwestionuje wyrok sądu, którym Marcin Z. został uniewinniony. W ocenie oskarżyciela publicznego materiał dowodowy zebrany w sprawie dawał podstawy do przypisania odpowiedzialności oskarżonemu za zarzucone zabójstwo – poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz zapowiadając apelację.