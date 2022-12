Europoseł Krasnodębski: Uczciwa konkurencja zagrożona wewnątrz Unii

Niepokój w sprawie deindustrializacji Europy jest jak najbardziej uzasadniony – mówił dzisiaj w Parlamencie Europejskim eurodeputowany PiS prof. Zdzisław Krasnodębski, podczas debaty nad amerykańską ustawą o obniżeniu inflacji. Polski europoseł przekonywał, że również wewnątrz Unii są problemy z zasadą równości konkurencji.

Europarlament zajął się amerykańską ustawą (Inflation Reduction Act), gdyż władze UE uznały, że wielomiliardowa (391 mld dolarów) dotacja państwa dla przedsiębiorstw amerykańskich, która rekompensuje straty wynikające z rosnących cen energii i gazu, może stanowić zagrożenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw pochodzących z UE wobec tych z USA.





Europoseł podkreślił, że zgodnie z umową gospodarczą pomiędzy UE i USA przedsiębiorstwa amerykańskie w Europie powinny być traktowane tak, jak europejskie przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych. – Konkurencja powinna być fair – zaznaczył. W jego opinii uczciwa konkurencja może być zagrożona w samej Unii. – 370 miliardów pomocy państwa w USA nam przeszkadza. Z kolei „Doppel-Wumms” w Niemczech kanclerza RFN Olafa Scholza – już nie. Czy nie jest to naruszenie zasady równości konkurencji wewnątrz Unii? – pytał eurodeputowany PiS.





Czy to uczciwa konkurencja?





„Doppel Wumms” (w wolnym tłumaczeniu „podwójne doładowanie”) to 200 miliardów euro dopłaty państwa niemieckiego do cen energii elektrycznej i gazu, aby były niższe dla odbiorców prywatnych i przedsiębiorstw w RFN. Może to wpływać na zwiększoną atrakcyjność i konkurencyjność niemieckich firm, które dzięki interwencji państwa nie płacą za prąd i gaz tyle, ile ich inni europejscy konkurenci. Ponadto od początku wojny do października 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną (z powodu wojny), z której 52 proc. trafiło do Niemiec, a 37 proc. do Francji; oznacza to, że dwa kraje członkowskie otrzymały 90 proc. całej pomocy.

Profesor Zdzisław Krasnodębski w swoim dzisiejszym wystąpieniu przekonywał również, że niepokój w sprawie deindustrializacji Europy jest jak najbardziej uzasadniony.





– Ale czy to niebezpieczeństwo jest tylko wynikiem amerykańskiej ustawy o redukcji inflacji, czy też wieloletniej polityki Unii, błędnej polityki energetycznej oraz faktu, że cała gospodarka została podporządkowana zbyt wyśrubowanym celom klimatycznym? – zastanawiał się poseł do PE.