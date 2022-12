Premier o rozmowach z liderami opozycji ws. KPO. Mówi o kompromisie [WIDEO]

Dziś nie ma czasu na przeciąganie liny w sprawie Krajowego Planu Odbudowy – powiedział premier Mateusz Morawiecki na briefingu prasowym przed wylotem na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Szef rządu poinformował, że w czasie spotkania z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych zaapelował o jak najszybsze przyjęcie ustawy o zmianach w Sądzie Najwyższym, które mają umożliwić wypłatę środków z KPO.

W Sejmie odbyło się spotkanie marszałek Sejmu i premiera z szefami klubów parlamentarnych i kół dotyczące trybu pracy nad projektem nowelizacji ustawy o SN, który wpłynął do Sejmu w nocy. Szef rządu przekazał na briefingu prasowym, że razem z ministrem ds. UE Szymonem Szynkowskim vel Sękiem przedstawił rezultat dwumiesięcznych negocjacji z Komisją Europejską dotyczących Krajowego Planu Odbudowy.

„Dobry kompromis” i „czerwone linie”

Jak relacjonował premier, na spotkaniu w Sejmie zaapelował do przedstawicieli partii opozycyjnych, aby jak najszybciej przeprocedować projekt noweli ustawy o SN, w którym jest ujęty kompromis zawarty z KE.

– Jest to dobry kompromis, wytyczyliśmy tam czerwone linie, były próby wnikania głęboko w polską konstytucję, w inne obszary wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska tutaj też ustąpiła, nie weszła w tę przestrzeń. My także dokonaliśmy pewnej korekty – powiedział Morawiecki.

– Krajowy Plan Odbudowy dzisiaj to kwestia polskiej obronności, to niesamowicie ważna sprawa, ponieważ pieniądze, które mogą trafić do nas, mogą zostać przeznaczone na cele obronności i inne cele gospodarcze – oświadczył premier.





Liderzy KO i Lewicy komentują

– Zgodziliśmy się na procedowanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, ale nie w trybie ekstraordynaryjnym – oświadczył w środę szef klubu KO Borys Budka po spotkaniu z marszałek Sejmu Elżbieta Witek i premierem Mateuszem Morawieckim.





Budka przedstawił też dziennikarzom wstępny plan prac nad ustawą. W czwartek ma się odbyć w Sejmie pierwsze czytanie projektu zmian w ustawy o SN. W środę wieczorem zbierze się więc Konwent Seniorów, aby podjąć decyzję o rozszerzeniu porządku czwartkowego posiedzenia, które jest już kolejnym posiedzeniem Sejmu, z uwagi na rozpatrywany na nim projekt ustawy budżetowej – podkreślił poseł KO.





Przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski podkreślił, ze wszyscy zgadzają się, co do jednej rzeczy: „fundusze europejskie są w Polsce niezbędne, pieniądze z funduszu odbudowy powinny być w Polsce natychmiast i to jest zadanie na najbliższe dni oraz tygodnie”. – Nie ma jednak zgody na to, żebyśmy przyjmowali ustawę w trybie pilnym, byśmy robili to w trybie pilnym, bez ekspertyz – oświadczył poseł.





