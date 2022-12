Oddaj krew, a dostaniesz choinkę na święta

We środę 14 grudnia Lasy Państwowe i Narodowe Centrum Krwi organizują akcję „Choinka dla życia”. W kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce będzie można oddać krew i – oprócz czekolady – dostać choinkę.

„Święta to piękny, rodzinny czas. W wielu domach stanie bożonarodzeniowa choinka. Ważne, by było to naturalne drzewko, pachnące lasem. Proponując takie drzewka, chcemy zachęcić ludzi, by w te święta podarowali prezent szczególny, jakim jest bezcenny dar życia w postaci krwi” – czytamy na stronie internetowej akcji „Choinka dla życia”.

Zbiórka krwi w okresie przedświątecznym nie jest przypadkowa. W czasie Bożego Narodzenia i Nowego Roku ze względu na dni wolne i wyjazdy mniej osób oddaje krew, więc jej zapasy zwykle maleją. W tym roku Narodowe Centrum Krwi już 7 grudnia apelowało do krwiodawców o pilną pomoc. Potrzebowało zebrać zapasy, by ratować życie ofiar wypadków, osób ciężko chorych i wymagających skomplikowanych operacji.

Zasady są proste





Temu służy też akcja „Choinka dla życia”. Jej zasady są proste. Każdy, kto 14 grudnia odda krew w jednym z kilkudziesięciu wyznaczonych punktów – Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – otrzyma w podziękowaniu od Lasów Państwowych choinkę prosto z lasu. Listę tych punktów można znaleźć na stronie www.choinkadlazycia.pl.

Naturalna choinka to także wybór dobry dla środowiska. Zanim została ścięta lub w doniczce trafiła do nas na święta, przez kilka lat rosła w lesie, wytwarzając tlen i pochłaniając dwutlenek węgla oraz służąc za schronienie dla ptaków i zwierząt.





I nie trzeba obawiać się, że jej wycięcie zagrozi polskim lasom. Drzewka z Lasów Państwowych pochodzą z planowanych przez leśników cięć pielęgnacyjnych oraz ze specjalnych plantacji choinkowych, najczęściej ulokowanych są w miejscach, w których nie mogą rosnąć wysokie drzewa, np. pod liniami energetycznymi. W dodatku, by do minimum ograniczyć liczbę niewykorzystanych drzewek, choinki są cięte i dostarczane na bieżąco.

Po świętach takie naturalne drzewka można albo posadzić, jeśli było w doniczce, albo wyrzucić na kompost lub oddać do specjalnego punktu, gdzie zostaną spalone w elektrociepłowni lub rozdrobnione i wykorzystane do celów ogrodniczych.

Krwiodawcą może zostać zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, która waży powyżej 50 kg i w ostatnim pół roku nie przechodziła inwazyjnych zabiegów, takich jak tatuaż, przekłucie uszu czy endoskopia, oraz nie była w tym czasie leczona krwią lub preparatami pochodnymi. Do pobrania krwi za każdym razem kwalifikuje lekarz na podstawie wywiadu i badania, a wszystkie czynności wykonywane są za pomocą sprzętu jednorazowego użytku.





Krew można oddawać regularnie – kobiety do czterech razy w ciągu roku, a mężczyźni do sześciu razy. W 2021 roku, według danych serwisu krwiodawcy.org, w Polsce 615 927 krwiodawców dokonało 1 389 927 donacji krwi i jej składników.