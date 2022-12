Sumliński musi przeprosić Łęskiego. Dziennikarz TVP wygrał w sądzie

Wojciech Sumliński musi przeprosić dziennikarza Telewizji Polskiej Jacka Łęskiego za naruszenie jego dóbr osobistych – orzekł sąd II instancji. Sprawa ma związek z książką „Oficer”, w której Sumliński sugerował, że Łęski współpracował z Urzędem Ochrony Państwa (UOP) i był „chłopcem na posyłki” służb. Wyrok jest prawomocny.

W wydanej w 2016 r. książce Wojciecha Sumlińskiego pt. „Oficer” znalazła się m.in. rozmowa z Tomaszem Budzyńskim, byłym oficerem UOP i ABW, który opisywał – nie podając personaliów – że z OUP w przeszłości współpracował redaktor, który dzięki informacjom ze służb zrobił „oszałamiającą karierę”. Sumliński sugerował, że chodzi właśnie o Łęskiego.

Łęski pozwał Sumlińskiego, domagając się przeprosin i 100 tys. złotych zadośćuczynienia. Sąd Okręgowy w Warszawie pod koniec 2021 r. oddalił jednak powództwo. Dziennikarz TVP apelował od wyroku.

Sąd: Przeprosiny i 20 tys. złotych





We wtorek sąd II instancji prawomocnie orzekł, że Sumliński ma przeprosić Łęskiego i zapłacić 20 tys. zł rekompensaty. O wyroku dziennikarz TVP poinformował w mediach społecznościowych.

„Jak zaznaczył sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku, by ukarać pozwanego za to, co zrobił oraz by powstrzymać go przed innymi, tego rodzaju, naruszeniami praw innych ludzi. W trakcie procesu okazało się, że Wojciech Sumliński opublikował de facto cudzy tekst pod własnym nazwiskiem” – zaznacza Łęski.

We wpisie wraca też do osobistych kontaktów z Sumlińskim, którego opisuje jako „mało lotnego, ale pracowitego reportera ze wschodu Polski, który bał się podpisywać własnym nazwiskiem i występował jako Kukliński”. Wskazuje, że pomógł mu dostać się do redakcji „Życia”, a także „Gazety Polskiej”, przez krótki okres współpracowali nawet, gdy jednak pojawiły się kłopoty – nie odbierał telefonów.





„Wtedy wydawało się, że jedyny problem z nim polega na tym, że nie weryfikuje tekstów. Łykał to, co mówił mu rozmówca i publikował. Dokładnie tak jak to zrobił w tekście, który doprowadził go do porażki dziś w sądzie” – konstatuje Łęski.

Zobacz także: Fake newsy i manipulacje w „Spowiedzi ratownika”. Wideo usunięte przez YouTube’a