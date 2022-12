Komisarz UE o polskim KPO: Duży postęp i szansa na zakończenie sporu

Komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że w sprawie negocjacji polskiego KPO odnotowano „duży postęp”. – Według mojej wiedzy ostatnie propozycje, które przedstawił minister Szymon Szynkowski vel Sęk, zostały dobrze przyjęte – zaznaczył.

Według doniesień medialnych Polska zablokowała w Brukseli 15-procentowy podatek dla największych podmiotów gospodarczych, którym Unia Europejska chciała finansować Fundusz Odbudowy.





Korespondenci donosili także, iż grupa komisarzy zaakceptowała wstępnie polskie zmiany w sądownictwie, które mają doprowadzić do odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Zmiany miało zatwierdzić kolegium komisarzy.









Teraz głos w sprawie zabrał Janusz Wojciechowski. W środowym wywiadzie dla „Gazety Polskiej” komisarz UE powiedział, że według jego wiedzy negocjacje wokół KPO idą w dobrym kierunku.

– Według wszystkich znaków na niebie i ziemi jest szansa, aby zakończyć ten spór – powiedział.

We wtorek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk zapowiedział złożenie w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który wypełni kluczowy kamień milowy wskazany przez KE ws. KPO.









Serwis wpolityce.pl dotarł do ośmiu z dziewięciu ustaleń przedstawiających, co Polska ma zrobić, by wykonać kamień milowy dotyczący zmian w wymiarze sprawiedliwości.





„Skreślenie przepisów stanowiących, że okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podważenia orzeczenia wydanego z jego udziałem lub kwestionowania jego niezawisłości i bezstronności, to jedno z dziewięciu ustaleń, które Polska ma wykonać w ramach kamienia milowego” – podkreślono.