Przewodniczący Kolegium IPN: Jaruzelskiemu powinno się odebrać tytuł generała

Wojciecha Jaruzelskiego powinno się pozbawić tytułu generała – uważa przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej prof. Wojciech Polak. W Radiu Poznań historyk skrytykował polskie władze za nierozliczenie odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego.

– Jaruzelski przy pomocy aluzji już w 1982 r. mówił o tym, że wprowadzenie stanu wojennego ochroniło Polskę przed największym nieszczęściem w historii – wskazał we wtorek prof. Polak.

– I to powtarzał przez całe lata aż do śmierci, że on uratował nas przed interwencją sowiecką. Tymczasem prawda jest taka, że on o tę interwencję wręcz zabiegał. Gdy nie dał rady zniszczyć Solidarności, to prosił sowietów, żeby wkroczyli i zrobili w Polsce porządek – zwrócił uwagę.

Według prof. Polaka „to jest szokujące, ale tak mocno oparte na dokumentach, które zostały ujawnione, także dokumentach sowieckich, że to nie budzi żadnych wątpliwości historyków”.

Czy pośmiertnie można odebrać zaszczyty generalskie Jaruzelskiemu?





– Oczywiście, można i powinno się to zrobić. To nie jest jakaś historia zamierzchła, gdzie może byłoby to działaniem niepoważnym, to jest ciągle historia żywa; żyją ludzie, którzy zostali przez generała Jaruzelskiego skrzywdzeni, żyją ich rodziny, całe pokolenia niosły ze sobą traumę tych wydarzeń z 13 grudnia i dni następnych – odpowiedział przewodniczący Kolegium IPN.

Jak ocenił, „elementarna sprawiedliwość wymagałaby działań wprawdzie symbolicznych, ale jednak dających do myślenia i będących przykładem, przestrogą na przyszłość”.