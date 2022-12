Ziobro obroniony. Kolejny wniosek o wotum nieufności odrzucony [WIDEO]

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Za wnioskiem głosowało 226 posłów, przeciw 228, trzech posłów wstrzymało się od głosu. Podczas głosowania obowiązywała większość kwalifikowana w wysokości połowy ustawowej liczby posłów plus jeden (231 posłów). Wniosek w połowie listopada złożyły kluby KO i Lewicy oraz koło Polska 2050. W czasie debaty nad wnioskiem przedstawiciele opozycji atakowali szefa resortu sprawiedliwości przypisując mu odpowiedzialność za blokowanie przez UE należnych Polsce środków. Ziobro przypomniał, że to ich polityczni towarzysze, przedstawiciele opozycji, żądali tego od Brukseli.

– Wielka szkoda, że nie został klechą, bo szkodziłby tylko wiernym. Za pierwszego kaczyzmyu niszczył ludzi aresztami wydobywczymi – ta wypowiedź poseł Joanny Senyszyn, to tylko jeden przykład hejtu, jaki wylewał się z mównicy przy okazji debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra Ziobry.

Tu przeczytasz o wieloletnim przetrzymywaniu obywateli w aresztach bez wyroku za czasów Donalda Tuska

Zarzut rzekomej odpowiedzialności za blokowanie przez Brukselę funduszy z KPO powtarzał się w większości wystąpień przedstawicieli opozycji. Kamila Gasiuk-Pihowicz posunęła się do oskarżenia o „okradanie własnego narodu”.

Zbigniew Ziobro, wchodząc na mównicę, zapowiedział „niespodziankę” dla posłów opozycji. Poprosił o odtworzenie fragmentu wypowiedzi posłanki PO Anny Wojciechowskiej, z której wynika, że opozycja wie, kto faktycznie – jak mówiła Gasiuk-Pihowicz – „okrada” Polaków z należnych funduszy.

– Niemcy widzą, jaka jest sytuacja w naszym kraju. Dlatego są zablokowane pieniądze, żebyśmy tych pieniędzy nie dostali – mówiła Wojciechowska podczas spotkania z wyborcami. – Wasz pryncypał Donald Tusk mówił, że to przeze mnie, a wasza koleżanka poseł Anna Wojciechowska powiedziała prawdę – komentował szef resortu sprawiedliwości.

Ziobro zastrzegł, że nie tylko Niemcy są za to odpowiedzialni, „bo nie odważyliby się, gdyby nie wasze zaangażowanie, wasza aktywność wasze sprawstwo”.





– Dzisiejszej debacie patronuje hucpa, kłamstwo i hipokryzja. Winszuję inicjatorom kompromitującego dla was spektaklu. Cierpicie na rozdwojenie jaźni. Regularnie wycieracie kolanami chodniki w Berlinie i Brukseli, upraszacie się o sankcje dla Polski, o blokowanie pieniędzy z KPO a następnie jak gdyby nigdy nic, z właściwą wam bezczelnością i tupetem przyjeżdżacie do Warszawy i głośno pytacie: gdzie są pieniądze z KPO? Solidarna Polska winna. Obłudnicy! – oceniał minister, któremu posłowie opozycji starali się przeszkadzać wyciem i wrzaskami.





Lider Solidarnej Polski przypomniał, że pierwszą rezolucję PE wymierzoną w Polskę przygotowywał Rafał Trzaskowski, a Janina Ochojska chwaliła się: „bardzo mocno gardłowaliśmy, żeby nie dawać tych pieniędzy Polsce”.

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że argumenty na rzecz współpracy z szefem resortu sprawiedliwości przedstawiał już wielokrotnie podczas głosowań nad poprzednimi wnioskami o odwołanie Ziobry.

– Moje argumenty nadal są w mocy. Dziś mamy szczególny czas. Składacie wnioski o wotum nieufności wobec ministrów, aby destabilizować, faulować w czasie, kiedy normalnie klasa polityczna powinna być zjednoczona – wskazał szef rządu.

– Nie ma was, kiedy walczymy z inflacją, z kryzysem, nie ma was, kiedy walczymy o to, by Ukraina mogła przetrwać. W tych wszystkich tematach was nie ma. Ba, wielcy Europejczycy: nie ma ich, kiedy walczymy o środki unijne. Oni, dokładnie tak jak powiedział pan minister, robią wszystko, żebyśmy w UE nie dostali tych środków – ubolewał.

– Każda patriotyczna partia powinna brać pod uwagę to, co się dzieje wokół nas. Niestety mamy do czynienia z opozycją, która nie bierze pod uwagę bardzo trudnych okoliczności zewnętrznych – oceniał Morawiecki.