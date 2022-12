„Przemoc ekonomiczna dotyka szczególnie kobiet”. Wiceminister o nowelizacji ustawy

Wprowadzamy do przepisów dwa nowe zjawiska przemocy: ekonomiczną i cyberprzemoc. Przemoc ekonomiczna dotyka szczególnie kobiet, bo to one ciągle zarabiają mniej – powiedziała we wtorek na antenie TVP Info wiceminister rodziny, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Anna Schmidt.

W Sejmie procedowany jest rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja zakłada m.in. uwzględnienie w przepisach przemocy ekonomicznej i cyberprzemocy. Wiceminister Schmidt wskazała, że przemoc ekonomiczna, jak pokazują wskaźniki, przede wszystkim dotyka kobiet.





– Cały czas kobiety w Polsce i w wielu innych krajach mają mniejsze zarobki od mężczyzn. Ciągle zarabiamy mniej, mimo że Polska ma jedną z najniższych luk płacowych w Unii Europejskiej. (...) To staje się często źródłem nacisku przez mężczyznę, męża, partnera, konkubenta do tego, żeby ubezwłasnowolnić kobietę ograniczając jej środki ekonomiczne – powiedziała wiceszefowa MRiPS.





Dodała, że jest to rodzaj przemocy, który funkcjonuje od dawna, dlatego należało ją wprowadzić do ustawy, aby móc skutecznie reagować.





– Cały katalog działań, również karnych, opracowanych z Ministerstwem Sprawiedliwości będzie działał również przy tym zjawisku przemocy. Wprowadzenie definicji przemocy ekonomicznej pozwala na uruchomienie całego instrumentarium działań, które do tej pory były zarezerwowane dla tego, kolokwialnie mówiąc, klasycznego rodzaju przemocy, czyli fizycznej i psychicznej. To samo instrumentarium (...) zostanie zastosowane przy przemocy ekonomicznej – zaznaczyła wiceminister.

Cyberprzemoc





Podkreśliła, że na takich samych zasadach karana będzie cyberprzemoc. – Żyjemy w świecie wirtualnym, tak się komunikujemy, tak nawiązujemy relacje interpersonalnie. Często czytamy w mediach, że dochodzi do tragedii, nawet prób samobójczych, kiedy np. kolega znęca się psychicznie, nieświadom kalibru zdarzeń, jakie generuje, (...) publikując zdjęcia w internecie, które godzą w godność osobistą – powiedziała Schmidt.





Zaznaczyła, że katalog kar przewidzianych dla przemocy fizycznej i psychicznej będzie obowiązywać także w przypadku cyberprzemocy.





Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji zakłada ponadto zmianę określenia „przemoc w rodzinie” na „przemoc domową”.





Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, obowiązująca nazwa „stygmatyzuje rodzinę i wskazuje, że wyłącznie rodzina jest środowiskiem, w którym dochodzi do aktów przemocy”. „Zachowania przemocowe mogą występować również między byłymi małżonkami, którzy w świetle prawa nie są rodziną, czy osobami żyjącymi w związkach nieformalnych” – podkreślono.





Proponowana w projekcie definicja przemocy domowej to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia, krzywdy moralne oraz mające na celu uzyskanie kontroli w zakresie nabywania i korzystania z posiadanych przez tę osobę zasobów ekonomicznych”.





Cyberprzemoc jest zdefiniowana jako „opis zachowań, które mogą wzbudzić w osobie doznającej przemocy poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, zwłaszcza zachowań podejmowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość”.





Ponadto projekt rozszerza krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej. Z kolei, jako „osobę stosującą przemoc domową” należy rozumieć zarówno osobę stosującą przemoc domową, jak i osobę, co, do której istnieje podejrzenie, że taką przemoc stosuje.