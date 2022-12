Mariusz Walter nie żyje

Zmarł Mariusz Walter. Były prezes TVN, współzałożyciel i współwłaściciel grupy ITI, miał 85 lat. Informację podał portal tvn24.pl.

Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 roku we Lwowie. Jak napisano, jego przygoda z mediami rozpoczęła się w studenckim radiowęźle na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie studiował. Pracował w Radiu Katowice, ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach, a w 1963 roku przeprowadził się do Warszawy, gdzie rozpoczął pracę w TVP.





W Telewizji Polskiej pracował do okresu stanu wojennego. Odszedł w 1982 roku. Był jednym z założycieli grupy ITI. Do 2001 roku był prezesem TVN, a w zarządzie ITI zasiadał do 2012 roku.