Limit cenowy na gaz. Czy w Brukseli doszło do porozumienia?

Bez porozumienia w Unii Europejskiej w sprawie pułapów cenowych na gaz. Kilkugodzinne nadzwyczajne spotkanie w Brukseli ministrów energii krajów członkowskich nie przyniosło rozstrzygnięć. Kolejne spotkanie odbędzie się w przyszły poniedziałek.

Według relacji Informacyjnej Agencji Radiowej nie udało się pogodzić dwóch obozów. Od wielu miesięcy grupa 15 krajów, w tym Polska, apelowała o wprowadzenie limitów cenowych na gaz oraz szybkiego mechanizmu nakładania limitów. Druga grupa, przede wszystkim Niemcy i Holandia, nie chciała pułapów, a jeżeli już chciała się godzić, to na bardzo wysokie limity. Te kraje poparła też Francja, co umożliwiało im blokowanie decyzji większości – pisze IAR.

Wcześniej tego samego dnia po pierwszej rundzie kilkugodzinnych dyskusji ministrów do spraw energii krajów UE nt. pułapów cenowych na gaz ogłoszono przerwę.

Stanowisko KE ws. limitów cenowych na gaz





Komisja Europejska była początkowo niechętna i stanęła po stronie przeciwników pułapów, czyli Niemiec i Holandii. W końcu ustąpiła, tyle że jej propozycja nie zadowoliła zwolenników limitów, bo pułap był powyżej ceny rynkowej z opóźnionym mechanizmem nakładania. Kierujące pracami Unii Czechy próbują pogodzić dwa obozy.

– Pracowaliśmy ostatnio w dzień i w nocy, i liczę na porozumienie. Do tej pory udawało nam się okazywać solidarność i jedność – mówił minister przemysłu i handlu Jozef Sikela. Do porozumienia wezwała też unijna komisarz do spraw energii Kadri Simson. – Każdy musi wykazać się pewną elastycznością i pójść na kompromis – podkreśliła.