Od końca grudnia 34-proc. podwyżka cen ciepła w Poznaniu

Od 27 grudnia ceny i stawki opłat za ciepło systemowe w Poznaniu wzrosną średnio o 34 proc. - poinformowała we wtorek spółka Veolia Energia Poznań SA. Jako uzasadnienie podwyżek wskazano m.in. wzrost kosztów produkcji ciepła oraz inflację.

Veolia Energia Poznań SA jest producentem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji. Firma zarządza także siecią ciepłowniczą w stolicy Wielkopolski. Spółka dostarcza ciepło do około 60 proc. mieszkańców miasta, ogrzewa także zakłady przemysłowe, czy instytucje użyteczności publicznej.





We wtorkowym komunikacie spółki zaznaczono, że nowe ceny wynikają z rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z 23 listopada., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.





Rosnące koszty operacyjne działalności przedsiębiorstw energetycznych





Firma podkreśliła, że w 2022 r. po raz kolejny znacząco wzrosły koszty produkcji ciepła. „Łączny koszt węgla zwiększył się ponad dwukrotnie, a uprawnień do emisji CO2 o kilkadziesiąt procent. Dodatkowo rosną koszty operacyjne działalności przedsiębiorstw energetycznych, głównie z powodu inflacji. W odpowiedzi na tę sytuację, 28 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 23 listopada 2022 r. Wprowadza ono dodatek do GJ (gigadżula) w taryfach dla ciepła wytworzonego w jednostkach kogeneracji” - podkreślono w komunikacie.

Wskazano przy tym, że ceny ciepła systemowego nadal są niższe niż w przypadku indywidualnego ogrzewania, a cena węgla dla gospodarstw domowych wzrosła od połowy 2021 r. z poziomu około 800 - 900 zł za tonę, do obecnych 2 tys. - 2,2 tys. zł za tonę i to bez uwzględnienia kosztów transportu. „Jest to wzrost o ok. 150 proc. Należy także dodać, że ceny ciepła systemowego w Poznaniu będą w dalszym ciągu poniżej progów dla cen ciepła określonych w ustawie o rekompensatach” - zaznaczono.





Firma zapewniła, że konsekwentnie inwestuje w rozwiązania podnoszące efektywność produkcji i dystrybucji ciepła co „bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie ilości zużywanego węgla, gazu i oleju opałowego, a tym samym na cenę jaką płacą odbiorcy”.





Mimo „starań” spółki, koszty rosną





„Koszty ciepła jakie ponoszą klienci zależą nie tylko od kosztów jego produkcji i dystrybucji, ale także od efektywności jego zużycia. Veolia Energia Poznań wspiera swoich klientów w zakresie poprawy efektywności energetycznej, oferując np. spółdzielniom mieszkaniowym i administratorom budynków usługi pozwalające na lepsze zarządzanie ciepłem i zmniejszające straty. Ponadto Veolia Energia Poznań prowadzi stałe działania edukacyjne skierowane bezpośrednio do mieszkańców, których celem jest budowanie odpowiednich nawyków, które pomagają ograniczyć zużycie ciepła, a tym samym jego koszt” - podano w komunikacie firmy.