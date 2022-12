Maleje inflacja, jednak Biden rozwiewa nadzieje Wall Street. Mówi o stopach procentowych

Inflacja w USA w listopadzie w ujęciu rocznym wyniosła 7,1 proc., podczas gdy w październiku wynosiła rok do roku 7,7 proc. Ceny żywności wzrosły od października do listopada o 0,5 proc., a rok do roku o 12 proc. W ujęciu miesięcznym inflacja wyniosła 0,1 proc. – podaje we wtorek Associated Press.

Najnowsze dane wskazują na stały spadek wzrostu cen w USA, który w czerwcu osiągnął najwyższy poziom od 40 lat. Zdaniem wielu ekonomistów i przedstawicieli Fed, czyli banku centralnego USA, jest to bardzo optymistyczny sygnał, mimo iż obecna inflacja jest wciąż znacznie wyższa od celu Fed, wynoszącego 2 proc.





Oczekuje się, że cel ten zostanie osiągnięty dopiero w 2024 roku, jednak Wall Street zareagowała bardzo pozytywnie na najnowsze dane, w nadziei na to, że spowolnienie wzrostu cen skłoni Fed do odstąpienia od podwyżek stóp procentowych, które mają wyhamować inflację – pisze AP.





Biden zabiera głos





Na razie jednak Fed zamierza w środę podnieść stopy procentowe po raz siódmy w tym roku, co podroży ponownie koszty kredytu dla firm i klientów indywidualnych.

Według sondaży exit poll przeprowadzonych wśród uczestników listopadowych wyborów do Kongresu USA inflacja była wskazywana jako główny problem przez największą grupę wyborców.





Prezydent USA Joe Biden przekazał, że piąty raport z rzędu pokazuje spadek inflacji w kraju. Prezydent USA poinformował, że Rezerwa Federalna planuje jednak dalsze podnoszenie stóp procentowych. – Ceny dalej są za wysokie, mamy jeszcze dużo pracy do wykonania. Sytuacja się poprawia, co jest krokiem w dobrym kierunku. Dzisiejszy raport przekazuje jeszcze jedną dobrą wiadomość – ceny żywności także spadły w ostatnim miesiącu, co jest wytchnieniem dla milionów rodzin podczas codziennych zakupów. To dobra wiadomość dla gospodarstw domowych w całym kraju, które przygotowują się do świąt – wskazał Biden.