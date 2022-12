Chrzest gazowców grupy Orlen w koreańskiej stoczni

W koreańskiej stoczni Hyundai Heavy Industries w Ulsan odbędzie się uroczystość chrztu dwóch gazowców, które zostaną wybudowane na potrzeby Grupy Orlen.

Uroczystość zaplanowano na godz. 2.30 czasu obowiązującego w Polsce (ok. 10.30 czasu lokalnego). Pierwsza jednostka otrzyma imię „Grażyna Gęsicka”, druga –„Lech Kaczyński”.

Ambasador Polski w Korei Południowej Piotr Ostaszewski powiedział, że to istotne wydarzenie dla naszego kraju i zarazem spełnienie wizji prezydenta Kaczyńskiego. – Stajemy się państwem samodzielnym energetycznie – wskazał.





PGNiG Supply and Trading z Grupy ORLEN (PST) podpisało umowy czarteru ośmiu wyspecjalizowanych jednostek do przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Wszystkie statki zostaną wybudowane w stoczniach w Korei specjalnie na potrzeby realizacji umów czarterowych. Firmy z Seulu są światowymi liderami, jeśli chodzi o budowę gazowców (na drugim miejscu są Chiny).







Zgodnie z harmonogramem dwie jednostki wejdą do służby w przyszłym roku, natomiast kolejne dwa statki – w 2024 roku. Z kolei w 2025 roku producent dostarczy cztery gazowce.

Każdy z gazowców będzie miał możliwość przewozu 174 tysięcy metrów sześciennych LNG. Po regazyfikacji to około 100 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego w stanie lotnym – odpowiada to średniemu tygodniowemu zużyciu gazu przez wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce.