11-letni nożownik wypuszczony z aresztu po ataku na policjanta. Reagują koledzy rannego

Po tym, gdy prokurator polecił zwolnienie z aresztu 11-latka, który zaatakował nożem policjanta w Schaerbeek na północy Belgii, 27 funkcjonariuszy z tego miasta udało się w proteście na zwolnienie chorobowe – informuje dziennik „Het Laatste Nieuws”. W ubiegłym miesiącu inny policjant w tym mieście został zasztyletowany.

Na początku listopada inspektor policji w Schaerbeek Thomas Monjoie został zabity nożem podczas pełnienia służby – przypomina gazeta i odnotowuje, że w ubiegłą niedzielę inny funkcjonariusz został zaatakowany nożem.





Z relacji dziennika wynika, że około godz. 23.30 policjanci natknęli się na 11-letniego chłopca, który wcześniej uciekł z domu. W pewnym momencie zaatakował on z funkcjonariuszy składanym nożem jednego, na szczęście nie udało mu się go otworzyć i nie doszło do tragedii.





Chłopiec został zatrzymany, jednak prokurator nakazał jego wypuszczenie, co spotkało się z protestem policjantów – informuje „HLN”. 27 z nich nie przyszło we wtorek do pracy i udało się na zwolnienia lekarskie, a komisariat pracuje przy minimalnej obsadzie.