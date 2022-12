Sikorski powołał Tomasza L. do komisji WSI. Cenckiewicz ujawnia pismo szefa SKW

„Członków komisji likwidacyjnej powołał minister obrony narodowej i tylko on jest władny przekazać panu pełną informację na ten temat” – pisał w 2006 r. do przewodniczącego komisji ds. służb specjalnych ówczesny szef SKW Antoni Macierewicz. Dokument opublikował na Twitterze Sławomir Cenckiewicz. „Chcieliście, to macie, a to dopiero początek” – komentuje były przewodniczący komisji likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych.

TVN24 ujawnił, że Tomasz L. – zatrzymany w marcu 2022 r. przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Federacji Rosyjskiej pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie – 16 lat wcześniej, w 2006 r. był członkiem komisji likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Według TVN24 L. miał dostęp do największych tajemnic polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.

Doniesienia TVN24 skomentował Sławomir Cenckiewicz, który był przewodniczącym komisji likwidacyjnej ds. WSI.

Historyk stwierdził, że Tomasza L. do komisji powołał ówczesny minister obrony narodowej Radosław Sikorski. Cenckiewicz dodał, że rola Tomasza L. w komisji likwidacyjnej „była marginalna i dostęp do wiedzy miał ograniczony co potwierdzają dokumenty”.

W wywiadzie w TVN24 były przewodniczący komisji likwidacyjnej WSI mówił, że miał wątpliwości związane z zachowaniem Tomasza L.





– Domagał się tego, żeby robił tak poważne rzeczy jak ja. Ale podział narzucony przeze mnie polegał na tym, że kierownictwo WSI, sprawy wywiadu, kartoteki, zasób ewidencyjny – to wszystko było na mojej głowie – zaznaczał. Dodał, że żołnierzy WSI i kilku innych członków komisji, w tym Tomasza L., posłał „w teren”.

Cenckiewicz wskazywał też, że wszystkie największe tajemnice WSI zostały ujawnione w raporcie z weryfikacji WSI przez Antoniego Macierewicza decyzją Lecha Kaczyńskiego. – Tam innych ważniejszych rzeczy naprawdę nie było – ocenił.

We wtorek były szef komisji likwidacyjnej opublikował na Twitterze pismo, jakie w październiku 2006 r. do przewodniczącego komisji ds. służb specjalnych Marka Biernackiego wysłał ówczesny szef SKW Antoni Macierewicz.

„W związku z pańskim pismem informuję, że członków komisji likwidacyjnej powołał minister obrony narodowej i tylko on jest władny przekazać panu pełną informację na ten temat” – pisał Macierewicz. Jak dodał, członków komisji weryfikacyjnej WSI powołali prezydent i premier.





„Chcieliście to macie… a to dopiero początek, jawny dokument z 12 X 2006 r.” – komentuje na Twitterze Cenckiewicz.