Patoturyści. Władze europejskiej stolicy szykują utrudnienia dla imprezowiczów

Amsterdam przestanie być celem tanich wycieczek po narkotyki, alkohol i seks, na których niewiele zyskuje budżet miasta, a tracą mieszkańcy – taki cel postawiły sobie władze miasta. Na początek rusza kampania „Trzymaj się z daleka”.

Pilotażowa kampania internetowa zniechęcająca uciążliwych turystów do odwiedzania stolicy Niderlandów ma ruszyć wiosną. Jak podaje stacja Noord Holland, akcja „Trzymaj się z daleka” będzie początkowo skierowana do Brytyjczyków, bo to oni – czego doświadczył też Kraków – lubują się w weekendowych wyjazdach imprezowych. Z badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Amsterdamu wynika, że to właśnie turyści z Wielkiej Brytanii są postrzegani jako najbardziej uciążliwi i uznawani za główne zagrożenie dla ciszy i spokoju. Jeśli kampania przyniesie efekty, będzie kontynuowana w innych krajach.

Koniec z marihuaną

– Celem kampanii jest powstrzymanie gości, których nie chcemy. Jeśli kochamy to miasto, musimy działać już teraz. Amsterdam to europejska stolica, nic dziwnego, że panuje tu zgiełk, ale aby w naszym mieście dało się żyć, musimy wybrać ograniczenia zamiast nieodpowiedzialnego rozwoju –powiedział Sofyan Mbarki, zastępca burmistrza miasta odpowiedzialny za turystykę.

Na zniechęcaniu imprezowiczów się jednak nie skończy. Władze Amsterdamu mają świadomość, że to za mało, dlatego zamierzają także wprowadzić nowe ograniczenia prawne, które zahamują napływ turystów szukających w stolicy Holandii taniej rozrywki. Wiceburmistrz Sofyan Mbarki już przedstawił radzie miasta wiele propozycji rozwiązań, które miałyby doprowadzić do ograniczenia palenia marihuany na ulicach w centrum miasta, zmniejszenia liczby uciążliwych wieczorów kawalerskich i liczby rejsów po kanałach. Jedną z proponowanych zmian jest zakaz sprzedaży marihuany od czwartku do niedzieli po godz. 16. Planowane są też zmiany w dzielnicy Wallen, znanej jako dzielnica czerwonych latarni. Około sto witryn, w których prezentują wdzięki pracownice domów publicznych, ma zostać przeniesione do nowego centrum erotycznego.

Rozrywka na peryferie

W dalszej perspektywie, zdaniem wiceburmistrza Mbarkiego, należy wprowadzić zmiany pozwalające utrzymać ruch turystyczny na poziomie poniżej 10 mln osób rocznie. To i tak prawie dwa razy więcej niż było w 2010 r. Ma temu służyć ograniczenie liczby tańszych hoteli i najmu krótkoterminowego w dzielnicach centralnych, gdzie turystów jest zbyt dużo. Właścicieli takich hoteli władze miasta zamierzają zachęcać dotacjami, aby przekształcili je w obiekty mieszkalne lub biurowe. Rada miasta zamierza negocjować z sektorem hotelarskim porozumienie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby łóżek hotelowych w mieście.

– Chcemy się pozbyć komercyjnych imprez, które zarabiają na wulgarnej rozrywce w i tak już skąpej przestrzeni publicznej centrum miasta. Rozrywce, która nie bierze pod uwagę ludzi mieszkających lub pracujących w tym mieście – podsumowuje wiceburmistrz Sofyan Mbarki.

