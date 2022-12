IMGW ostrzega przed siarczystym mrozem. Alerty dla dziewięciu województw

IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla dziewięciu województw południowej części Polski. Według synoptyków w tych regionach temperatura spadnie do nawet -19 stopni. W nocy z wtorku na środę mróz wystąpi w całym kraju. Ocieplenie nadejdzie dopiero w następnym tygodniu.

Ostrzeżenia przed silnym mrozem zostały wydane dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Obowiązują także w południowych powiatach województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Ostrzeżenia obowiązują do godzin porannych w środę. Na obszarach objętych ostrzeżeniami w nocy wystąpi mróz do -17 do nawet -19 stopni.

Mroźno będzie też w pozostałej części kraju. W centrum i na wschodzie w nocy ma być kilkanaście stopni mrozu. Na zachodzie kraju – kilka stopni poniżej zera.

Jak mówił w poniedziałek w TVP Info rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, mroźne powietrze sprowadza do Polski niż Brygida.





– Będziemy mieć w dzień i w nocy ujemne temperatury. W nocy we wschodniej i centralnej części kraju temperatura spadnie do nawet -15 st. W obszarach podgórskich możemy zobaczyć nawet -20 st. – mówił.

Zapowiedział, że jest szansa, że taka pogoda utrzyma się na dłużej. – Przynajmniej do końca przyszłego tygodnia takie mroźne powietrze będzie z nami – stwierdził.

Mówił też o najnowszych prognozach na święta Bożego Narodzenia. – Jeszcze przed świętami utrzyma się chłód. Modele mówią, że na Boże Narodzenie przyjdzie odwilż i jest szansa, że zrobi się cieplej – wskazał.