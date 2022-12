Raport: Coraz więcej samochodów elektrycznych w Polsce

Do końca listopada liczba samochodów elektrycznych w Polsce zwiększyła się do 62 tys. 135 sztuk, co oznacza wzrost o 39 proc. rdr. Łatwiej też naładować auto – liczba stacji wzrosła do 2527.

Liczba osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym zwiększyła się o 23 tys. 869 szt., tj. o 39 proc., w ciągu roku, licząc od listopada 2021 r. – wynika z Licznika Elektromobilności uruchomionego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

„Listopad 2022 r. był pierwszym miesiącem od ponad półtora roku, w którym łączna liczba osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w Polsce przewyższyła liczbę hybryd typu plug-in (PHEV). Zakładamy, że pod warunkiem kontynuacji subsydiów z programu »Mój Elektryk« ten trend utrzyma się również w 2023 r., zwłaszcza że w segmencie BEV zapowiedziano zdecydowanie więcej premier modelowych niż w segmencie PHEV” – zauważył cytowany w komunikacie dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur.

Autorzy opracowania wskazali, że w dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec listopada składała się z 16 tys. 160 szt. Z kolei liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych powiększyła się do 461 tys. 881 szt. Park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł natomiast do 803 szt.





Rozwija się struktura ładowania

Zwrócono uwagę, że rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec listopada 2022 r. w Polsce funkcjonowało 2527 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (4913 punktów).





29 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 71 proc. to wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W listopadzie uruchomiono 33 nowe ogólnodostępne stacje ładowania (92 punkty).

W ocenie prezesa PZPM Jakuba Farysia listopadowy wzrost liczby rejestracji pojazdów zeroemisyjnych byłby znacznie lepszy, gdyby nie utrzymujące się problemy z dostępnością pojazdów.





– To konsekwencja trwającego kryzysu półprzewodnikowego oraz wojny w Ukrainie. Bo choć rośnie liczba oferowanych modeli pojazdów zeroemisyjnych, wyniki wskazują, że zainteresowanie klientów jest znacznie większe niż możliwości branży – stwierdził prezes PZPM.

