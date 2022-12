„Inowrocław znowu okryty hańbą”. Zabrali znicze upamiętniające ofiary stanu wojennego

Działacze patriotyczni i radni zapalili w nocy znicze na Rondzie Solidarności w Inowrocławiu. Upamiętnili w ten sposób ofiary stanu wojennego. Część zniczy jeszcze się paliła, gdy nad ranem zostały usunięte. – To tak jak robiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, gdy palące się jeszcze znicze zabierano z Krakowskiego Przedmieścia – podkreśla w rozmowie z portalem tvp.info radny PiS Jacek Tarczewski i ostro krytykuje prezydenta miasta Ryszarda Brejzę. Sprawę komentuje także dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

41 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., wprowadzono stan wojenny. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu Solidarności.





W związku z tym w poniedziałek w nocy grupa działaczy patriotycznych pojawiła się na Rondzie Solidarności i oddała cześć ofiarom stanu wojennego.









Radny PiS Maciej Basiński mówi portalowi tvp.info, że już o godz. 7 rano jadący do pracy mieszkańcy odnotowali, iż na rondzie nie ma ustawionych kilka godzin wcześniej zniczy.





– Może wyjątkowo warto było chwilę wstrzymać się ze sprzątaniem. Zadziwia tak szybkie uprzątnięcie zniczy. Wiadomo, jak jest ze służbami porządkowymi. Czasami bardzo długo trzeba czekać na posprzątanie, a tu taka błyskawiczna akcja – mówi.

(fot. lewandowski.photos)

O sprawie poinformował też na Twitterze poseł PiS Bartosz Kownacki. Wskazał, że sprawa może mieć związek z aktywnością prezydenta Ryszarda Brejzy.









„Przypadek? Nie sądzę. Panie Brejza, WSTYD!” – napisał polityk.





„Nikt nie składał wniosku”





Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Maciej Wojtysiak tłumaczy w rozmowie z portalem tvp.info, że „obowiązują pewne zasady zachowania w ruchu drogowym i wydawania decyzji umieszczenia czegokolwiek w pasie drogowym”.

– Nie było informacji od nikogo, nikt nie składał wniosku. Ja mam pretensje, że nie zostałem powiadomiony o takich działaniach. Ktoś musiał tam wejść, rozstawić te znicze i je zapalić. Drogomistrz odpowiedzialny za ten odcinek powiadomił mnie, że rano osiem z tych zniczy jeszcze się paliło – mówi.





Przyznaje, że dzisiejsza rocznica „jest zacna i trzeba o niej pamiętać”. – Wprowadzenie stanu wojennego było hańbą dla naszego kraju. Ale organizatorom trzeba przypomnieć, że wchodzą na cudzy grunt, więc potrzebny jest wniosek informujący, iż chcą coś takiego przeprowadzić – zaznacza.









Co ważne, to nie pierwszy raz, gdy działacze patriotyczni i radni PiS w tym miejscu upamiętniają ważne rocznice historyczne. Przekonują, że pierwszy raz wzbudziło to taki problem, a znicze po kilku godzinach zabrano.





– Nie mam informacji i nie pamiętam, jak to było w poprzednich latach – przekonuje Maciej Wojtysiak.





Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dodaje, że „gdyby takie znicze potoczyły się na jezdnię i ktoś poniósł jakąś szkodę”, byłby problem.





– Nie chodzi o samą intencję, bo ona jest dobra. My nie jesteśmy nikomu przeciwni. Ale organizatorzy powinni mieć świadomość, że ja jako zarządca muszę dbać o bezpieczeństwo ruchu drogowego. To powtarzalna rocznica i tak jak do przemarszu czy biegów, takie rzeczy trzeba wcześniej uzgodnić. Jeśli w kolejnych latach takie wnioski do mnie wpłyną, nie będę robił żadnych przeszkód – mówi portalowi tvp.info.



Dlaczego radni upamiętniają ofiary stanu wojennego akurat tu?





Radny Prawa i Sprawiedliwości Jacek Tarczewski wskazuje w tym miejscu na prezydenta miasta. Przyznaje, że jest to jego osobisty sprzeciw, do którego na przełomie lat dołączyło się wiele osób.





– Oczywiście wiem, że my tam wchodzimy trochę nielegalnie. Moglibyśmy nawet spodziewać się mandatu. Ja robię to celowo, świadomie i na znak protestu. Ryszard Brejza obiecał, że w mieście powstanie miejsce, gdzie będziemy mogli przychodzić i w takich dniach godnie upamiętniać działaczy Solidarności czy ofiary stanu wojennego oraz opozycjonistów. Do dzisiaj nie dotrzymał słowa – mówi.









Wskazuje, że wobec takiej postawy prezydenta samorządowcy i mieszkańcy nie mają innego wyjścia. – Spotykamy się więc przy tablicach z logiem Solidarności. Swoją drogą na rondzie stały cztery tablice. Jedna nagle zniknęła i nikt się tym nie zajął. Nikomu to nie przeszkadza – podkreśla.





Na koniec mówi, że całe zdarzenie przypomina mu skandaliczne sytuacje, do jakich w 2010 r. (po katastrofie smoleńskiej) dochodziło w centrum Warszawy, przed Pałacem Prezydenckim. – To tak, jak robiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, gdy palące się jeszcze znicze zabierano z Krakowskiego Przedmieścia – podkreśla.