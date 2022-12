Strzały na granicy indyjsko-chińskiej, czy to już wojna?

Jak przyznał minister obrony Indii Rajnath Singh, w miniony piątek na granicy indyjsko-chińskiej doszło do wymiany ognia. Są ranni z obu stron. To pierwszy tego typu incydent od 2020 r.

Hinduskie oddziały zapobiegły przekroczeniu granicy przez chińskich żołnierzy w położonym na północy kraju w Himalajach, w stanie Arunachal Pradesh, do którego pretensje mają też Chiny. – Ze strony Indii żaden z żołnierzy nie został ciężej ranny – powiedział minister Singh.





Była to pierwsza potyczka między dwoma skonfliktowanymi stronami do czerwca 2020 r., kiedy to doszło do wymiany ognia między hinduskimi i chińskimi oddziałami w niedalekiej od okupowanego przez Chiny Tybetu części Indii. Wówczas zginęło 20 Hindusów i czterech Chińczyków.





Długa, nieoznaczona granica





Licząca aż 3,8 tys. km, nieoznaczona granica między obiema nuklearnymi potęgami od czasu indyjsko-chińskiej wojny w 1962 r. była spokojna do wspomnianego czerwca 2020 r. Oddziały po obu stronach przestrzegały do tamtego czasu podpisanych protokołów bezpieczeństwa, aby uniknąć otwierania ognia przez granicę zwaną Linią Aktualnej Kontroli.





Po zeszłotygodniowym incydencie strony usiłują wyjaśnić przyczynę wymiany ognia dyplomatycznymi kanałami.