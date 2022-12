„Spaliliśmy ją w kominku”. Szczucie na podręcznik historii na łamach „GW”

„W tej książce Roszkowskiego są wdrukowane kody QR i na pierwszych stronach link do YouTube’a z przemową JPII. A JPII to przecież beka sama w sobie” – twierdzi jedna z licealistek, której relację na temat podręcznika do przedmiotu Historia i teraźniejszość publikuje „Gazeta Wyborcza”. W tekście pojawiają się także inne opinie nastolatków, krytyczne i wulgarne, mówiące o symbolicznym „paleniu książki w kominku” z rodzicami czy „***** HiT”. „Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten przedmiot nazywa się HiT. Beka, bo łatwo było zmienić na SHiT” – czytamy już na wstępie.

Długo przed pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego zaczęła się nagonka środowisk liberalno-lewicowych na podręcznik autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Nawet teraz, kilka miesięcy po 1 września, w „Gazecie Wyborczej” temat nie milknie. Tym razem głos na temat książki do historii i teraźniejszości dano licealistom.

Pierwszą rozmówczynią „Dużego Formatu” jest 16-letnia licealistka z podwarszawskiego Wyszkowa, która sama przyznaje, że podręcznik prof. Roszkowskiego jedynie „przeglądała”. Książkę przeczytali za to jej rodzice, którzy „jeżdżą do Warszawy na każdy protest”.

Rodzice protestują, interweniują i palą

„To oni interweniowali u dyrekcji mojej szkoły, żeby nie było tego podręcznika. No i nie ma. Dyrektorka powiedziała, że podobno nawet nie planowała go wprowadzać, ale oni są przeczuleni. Nienawidzą PiS-u” – tłumaczy nastolatka.





Jak dodaje, z rodzicami symbolicznie spalili książkę w kominku. Sama niechętnie komentuje wydarzenia polityczne, bo „wystarczy, że w domu cały czas mówi się o polityce”.

Martyna, 15-letnia licealistka z Białegostoku, chodzi do klasy dziennikarskiej, ale nie do końca wierzy w zawodowy sukces, bo jej rodzina „nie ma w mediach żadnych kontaktów”. Przyznaje, że jest wielbicielką historii, a nowy przedmiot „HiT” to „praktycznie to samo”.





„Na początku była beka. W klasie śmialiśmy się, że najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten przedmiot nazywa się HiT. Łatwo było zmienić na SHiT” – dodaje.

Na temat podręcznika prof. Roszkowskiego niewiele ma do powiedzenia, bo w jej klasie... używają innej książki.

16-letni Rafał, uczeń kieleckiego technikum, przyznaje, że nie rozumie „o co chodzi z tym HiT-em” bo na lekcjach gra na telefonie, poza tym – nie interesuje go co dzieje się na świecie ani w kraju. „Z HiT-u to ja może pamiętam, że za komuny było ciężko, ale chociaż wszyscy mieli po równo” – relacjonuje „Wyborcza”.

„***** HiT” i zalegalizować zioło

Ania, licealistka z Warszawy, martwi się przyszłością; z kolei Kamil, licealista z Wyszkowa, ma dość szkoły, w której „nauczyciele ich gnoją”. „Mówią, że przeszkadzamy w lekcjach, ale to jest oko za oko. Jesteśmy klasą sportową. No ale, k***a, trochę zrozumienia” –twierdzi 16-latek. Na zeszycie ma napisane „***** HiT”.

„Własnych preferencji politycznych nie posiadam. Mam w dupie, co kto robi, bo dla mnie wszyscy są tacy sami. Jedynie ktoś taki jak Mata i jego kumple mogliby założyć kiedyś partię i zalegalizować zioło. Ale raczej też po jakimś czasie zamieniłby się w swojego ojca, przebrał w garniturek. Brzydzę się polityką. To tylko przekręty, ale robione oficjalnie” – konstatuje licealista na łamach „Gazety Wyborczej”.

