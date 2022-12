Niemcy nie chcą imigrantów. Dzięki PE odsyłają ich do Polski

Jak informują media, państwa Europy Zachodniej masowo zaczęły odsyłać do Polski imigrantów, którzy nielegalnie przez polskie granice dostali się na terytorium UE. Najwięcej takich przypadków zgłaszają Niemcy.

„To efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, tzw. Dublin III z 2013 r., które stosuje się w razie udowodnienia nielegalnego przekroczenia granicy państwa członkowskiego z terytorium państwa trzeciego. Wtedy to właśnie państwo jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej” – przypomina rp.pl.





Cudzoziemca odsyła się też, gdy złożył on wniosek o ochronę w jednym państwie UE i nie czekając na decyzję, wyjechał do innego.









Właśnie tak to wygląda w wielu przypdkach. Imigranci przekonują, że musieli uciekać ze swoich państw i składają w Polsce wnioski azylowe. Gdy tylko nadarzy się okazja, uciekają do bogatszych państw, jak Niemcy, Francja czy kraje skandynawskie.

Gdy nielegalnych imigrantów pojawiało się bardzo wielu, Polska poprosiła o wstrzymanie procesu odsyłania ich do naszego kraju. Teraz, gdy sytuacja nieco się ustabilizowała, państwa Europy Zachodniej zaczynają wysyłać do nas niechcianych cudzoziemców.



Dla państwa polskiego to ogromny wysiłek. Procedury trwają, a z publicznych pieniędzy imigrantom nawet przez pół roku trzeba zapewniać zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe i ubezpieczenie zdrowotne.





Kraj jest też pod ogromną presją Brukseli i lewicowych aktywistów w Polsce, którzy domagają się wpuszczania kolejnych chętnych.









Jak tymczasem zachowują się cudzoziemcy? Jeden z Afgańczyków trafił do Polski i złożył u nas wnioski azylowe, ale gdy sprawa była rozpatrywana, uciekł do Niemiec. Tam został zatrzymany i odesłany do naszego kraju. Ponownie złożył dokumenty o azyl i… ponownie przy pierwszej lepszej okazji uciekł na zachód.





Wśród kilkunastu tysięcy cudzoziemców, którzy mogą w ten sposób wrócić do Polski, dominują obywatele Iraku i Afganistanu.