Nie żyje Angelo Badalamenti, kompozytor muzyki do „Twin Peaks”

W wieku 85 lat zmarł znany na całym świecie kompozytor Angelo Badalamenti, który zasłynął współpracą z reżyserem Davidem Lynchem. Artysta stworzył hipnotyczny temat do serialu „Miasteczko Twin Peaks”, stał także za muzyką w filmie „Mulholland Drive”.

Śmierć artysty potwierdziła rodzina, nie podając przyczyny; kompozytor zmarł w niedzielę

Badalamenti od lat związany był zawodowo z Davidem Lynchem, do którego filmów i serial komponował muzykę. Karierę zaczynał jednak jako nauczyciel śpiewu dla Isabelli Rossellini podczas prac nad filmem „Blue Velvet” z 1986 r. Przy tej produkcji, poza tytułową piosenką, skomponował właściwie całą muzykę.

„Mroczny, ckliwy i obsesyjny”

Stał także za muzyką do serialu „Miasteczko Twin Peaks” – za temat przewodni otrzymał w 1990 r. nagrodę Grammy. To jego najbardziej znany utwór, rozpoznawalny po charakterystycznych trzech złowieszczych nutach. „Mroczny, ckliwy i obsesyjny” – opisywały w zachwycie media, określając go jedną z najlepszych kompozycji stworzonych dla telewizji.





Według magazynu „Rolling Stone” był to „najbardziej wpływowy soundtrack w historii telewizji”.

Badalementi tworzył również do filmów „Zagubiona autostrada” czy „Mulholland Drive”. Sam jednak unikał wzniosłych i historycznych porównań, uważając się za „trochę winnego” z powodu tego, że komponowanie przychodzi mu z taką łatwością.

