Kibole z gangu Wisła Sharks podejrzani już o 900 przestępstw

Przemyt narkotyków i handel nimi, brutalne rozboje i ataki z maczetami na kibiców wrogich drużyn – to najpoważniejsze z 215 przestępstw, o które małopolskie „pezety” oskarżyły 22 członków gangu Wisła Sharks. Przed sądem stanie m.in. Maciej S. ps. „Baxter”, jeden z najstarszych stażem członków bojówki Wisły Kraków. To on miał zająć miejsce „Miśka”, kiedy ten zdecydował się sypnąć kompanów i wszystkich kooperantów.

Trzeba przyznać, że dorobek Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie w walce z gangiem Wisła Sharks jest imponujący. W ciągu kilkuletniego śledztwa specjalny zespół wspomnianych „pezetów” skierował do sądów 21 aktów oskarżenia przeciwko 113 osobom, w tym całej wierchuszce bandy. Odpowiedzą oni za popełnienie 899 przestępstw.

Rozbicie kibolskiej organizacji przestępczej, nie byłoby możliwe, gdyby śledczy z „pezetów”, CBŚP i Straży Granicznej nie złamali kilku „Sharksów”. Nie byli to najważniejsi decydenci gangu, ale ich wyjaśnienia pozwoliły zebrać mocne dowody przeciwko kibolom Wisły. I przeprowadzić w maju 2018 r., operację wymierzoną w Wisłę Sharks. kiedy to policjanci zatrzymali dziewięciu gangsterów.





Nie udało się jednak zatrzymać wtedy „Miśka”, który twierdził, że wybrał się na wakacje m.in. do Włoch. Boss został tam zatrzymany w październiku 2018 r., a po jakimś czasie wysłano go do ojczyzny.





Oficjalnie M. zaczął współpracę ze śledczymi dopiero w grudniu 2018 r. W rzeczywistości pertraktacje w sprawie „układu” miały się zacząć tuż po ujęciu „Miśka”.

Na początku przesłuchania Paweł M. wypowiedział znamienne dla Wisła Sharks zdanie: „Chciałbym skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary określonego w art. 60 par. 3 i 4 kk, a w zamian ujawnię całą swą działalność przestępczą i osoby biorące udział w procederze przestępczym”.





„Misiek” snuje opowieść o potędze „Sharksów”

Boss jednego z najgroźniejszych w Polsce gangów stworzonych przez kibolskie bojówki stał się „sześćdziesiątką”, od wspomnianego już przez „Miśka” art. 60 kk. W półświatku to jedna z najgorszych obelg, której synonimami są konfident, konfitura czy roz*ebus.

Paweł M. godzinami opowiadał o działalności „Sharksów”.





„W zamian za możliwość skorzystania z nadzwyczajnego złagodzenia kary chciałem opowiedzieć o: strukturze grupy Sharks, działalności grupy w zakresie handlu narkotykami i pobiciami, w tym m.in. o przemycie w latach 2007-12 z Holandii do Polski marihuany i kokainy oraz ich dalszą dystrybucją, a także o osobach biorących udział w tym procederze; zakupie w Gdańsku w latach 2006-16 marihuany i kokainy; zakupie w Bielsku Białej w latach 2007-16 amfetaminy oraz o mieszkaniach i osobach biorących udział w mieszaniu na tych mieszkaniach amfetaminy i kokainy z kofeiną; handlu z pseudokibicem Cracovii Pawłem Ł. ps. »Master« amfetaminą i kokainą, nieprawidłowościach finansowych w Wiśle Kraków; płaceniu co miesięcznych haraczy w wysokości 20 tys. zł przez Ormian w zamian za możliwość handlu wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy; rejestracji na tzw. słupów ok. 100 pojazdów wykorzystywanych do popełnienia przestępstw; ustawkach z pseudokibicami innych drużyn; bójkach z pseudokibicami Cracovii (w tym pobicia ze skutkiem śmiertelnym Tomasza Człowieka, pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia w 2013 r w Nowej Hucie pseudokibiców Cracovii Macieja B. i Rafała P, pobicia ze skutkiem śmiertelnym Łukasza W. ps. »Krótki«, pobicia Pawła Ł. ps. »Master«, zabójstwa w 2003 r w Krakowie Filipa H., pobicia ze skutkiem śmiertelnym pseudokibica Górnika Zabrze)” – takim wstępem zachęcał śledczych do przyznania mu statusu „sześćdziesiątki”.

Kibole Wisły atakowali ze „sprzętem”, co budziło pogardę bojówek innych polskich klubów (fot. CBŚP)

Wedle słów samego „Miśka” „80 proc. Sharksów nie pracowało”, tylko żyło z popełniania przestępstw”. Głównie narkotykowych. Według małopolskich „pezetów”, opisywana banda brała udział w obrocie „dwoma tonami marihuany, 2,5 tony amfetaminy, ok. 50 kg kokainy oraz znacznej ilości mefedronu”.





Spowiedź skończyła się dla „Miśka” przedstawieniem mu 95 zarzutów. Czytając wyjaśnienia gangstera można odnieść wrażenie, że kiedy opisuje napady na innych kiboli czy przestępców, umniejsza swoją rolę w tych zdarzeniach.

To był początek końca bojówki Wisła Sharks, która nie dosyć, że została zdziesiątkowana przez organy ścigania, to stała się obiektem drwin kibolskiego półświatka. Niedobitki starej grupy z czasów „Miśka” nazywano teraz gangiem „sześćdziesiątek”.







Kolejna partia do rozliczenia przed sądem

Tymczasem śledczy zatrzymywali i rozliczali kolejnych „Sharksów”, a także ich znajomych z innych piłkarskich bojówek oraz kooperantów z klasycznego półświatka. A z każdą taką operacją powiększała się wiedza prokuratury i policji. A także liczba „skruszonych”.

I tak dochodzimy do przytoczonej na wstępie liczy osób, które zostały już oskarżone w sprawie działalności „Wisła Sharks”. Wśród tych 113 podejrzanych znalazło się 22 przestępców zamieszanych w to śledztwo.

Są to m.in.: Krzysztof B., ps. „Jabcok”, Rafał B. ps. „Bubson” ( prowadził interesy narkotykowe z „Miśkiem”), Robert B., ps. „Wiślak”, Tomasz J., ps. „Silny”, Patryk K. ps. „Żołnierz”, Marek K., ps. „Muł” (jeden z założycieli „Sharksów”, później zajął się przemytem narkotyków), Maciej K., ps. „Gęsty”, Piotr K. ps. „Piotrunio” (zamieszany w próbę wymuszenia 2 mln zł długu), Piotr M. ps. „Młody Maczo”, Marcin N. ps. „Maniek”, Tomasz P., ps. „Mały”, Patryk P. ps. „Wycior”, Marek P., ps. „Stary”, Łukasz S. ps. „Dzynek”.

Najciekawszym bohaterem aktu oskarżenia zdaje się być Maciej S. ps. „Baxter”. Ponoć współpracował z „Miśkiem” przy wielu poważnych interesach narkotykowych. W 2007 r. zapoznał Pawła M. z niejakim „Zawodnikiem” i we trzech nadzorowali produkcję amfetaminy.





„Najpierw jednorazowa braliśmy 3-5 kg, potem po 10 kg. W miesiącu maksymalnie 20 kg braliśmy, bo tyle mógł wyprodukować. W sumie wzięliśmy od niego 1350 kg” – zeznał Paweł M. (pisownia oryginalna).

– Prokurator zarzucił oskarżonym m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przemyt i handel znacznych ilości narkotyków w postaci m.in. kokainy, amfetaminy, marihuany, dokonywanie pobić w tym z użyciem niebezpiecznych przedmiotów, które niekiedy kończyły się ciężkimi obrażeniami pokrzywdzonych, a nawet ich śmiercią kwalifikowane. Grozi za to do 15 lat pozbawienia wolności – mówi prok. Karol Borchólski z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.





Zajęli miejsce „klasycznych” gangów

Głównym źródłem zarobków „Sharksów” był handel narkotykami (fot. CBŚP)

Wisła Sharks, chuligańska bojówka Wisły Kraków, to klasyczna organizacja przestępcza, w którą w drugiej dekadzie XXI wieku ewoluowało wiele ekip pseudokibiców. Wynikało to z przetrzebienia przez służby (w latach 2000-10) największych klasycznych band z półświatka jak np. „Pruszków”, „Mokotów”, czy gangi „Krakowiaka” lub „Oczki”.





Chuligani, często „latali” dla takich grup np. handlując niewielkimi ilościami narkotyków czy wykonując zlecenia demolki lub zastraszania ofiar swoich przełożonych. Gdy wielkie gangi się rozpadły, w ich miejscu szybko pojawiły się grupy kibolskie wykorzystujące kontakty zdobyty podczas pobytów w więzieniach czy aresztach.

Według „Miśka” w 1996 r. Wisła Kraków wróciła do I ligi i „wówczas zawiązała się grupa najwierniejszych kibiców o nazwie »Sharks«”. Nie potrafił jednak powiedzieć, kto wymyślił nazwę bojówki. Należało do niej wówczas ok. 30 osób, w tym: Janusz F. ps. „Teddy”, Marek K. ps. „Muł”, „Leniu” z Jaworzna, „Misiek” i inni.





„Sharksi” znani byli z uczestniczenia w meczach wyjazdowych, podczas których szukali okazji do zadym. Czy to pod stadionami, czy też w pociągach lub na stacjach kolejowych.





„Wśród kibiców innych klubów byliśmy znani z tego, że do bójek używamy noży. (…) W tamtych czasach zajmowaliśmy się kibicowaniem i bójkami z kibicami innych klubów. Nie było wtedy żadnych narkotyków” – wyjaśniał „Misiek”.

Wspomniane noże, określane przez kiboli mianem „sprzętu”, to były małe scyzoryki lub butterflye (noże motylkowe, zwane potocznie motylkami). Najczęściej służyły do zadawania ran kłutych w nogi lub pośladki.

W 2006 r., kiedy Paweł M. wyszedł z więzienia (odsiadywał wyrok m.in. za rzucenie nożem w piłkarza Dino Baggio), ważnymi osobami w „Sharks” byli „Teddy”, Piotr K. ps. „Mokry”, Damian J. ps. „Murzyn” i Krzysztof F. ps. „Szweju”. Później na szczycie znaleźli się „Misiek” wraz z Grzegorzem Z. ps. „Zielak”.





Organizowali odprawy gangu w siłowni na terenie stadionu Wisły oraz w pobliskiej restauracji. „Ustalono tam najważniejsze kwestie dla działalności Sharksów. Przykładowo na jednym ze spotkań omawiano wydatki, zakup samochodów »na akcje«, konflikty z pseudokibicami innych klubów oraz przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą z jednym z członków grupy. W grupie były również wyznaczone osoby rozstrzygające ewentualne zatargi wewnątrz grupy”– informowała Prokuratura Krajowa.





„Grubasy” na czele

Według małopolskich „pezetów” Sharksi dzielili się na trzy grupy. Najważniejsze były tzw. grubasy, czyli najbardziej zasłużeni pseudokibice Wisły, skupieni wokół niekwestionowanych bossów: „Miśka” i „Zielaka”.





Ta swoista rada nadzorcza gangu miała wiele do powiedzenia w kwestii struktury i składu bandy oraz dyplomacji, czyli ustalaniu ewentualnych zgód i kos pseudokibiców Wisły. „Grubasy” mogły wskazywać kandydatów zasługujących na awans w strukturach gangu, decydować o karach, a także planować akcje przeciwko wrogim kibolom. Bossowie konsultowali z nimi także kwestie operacji narkotykowych.

Głównym źródłem zarobków „Sharksów” był handel narkotykami (fot. CBŚP)

Trochę niżej w hierarchii byli „Sharksi” z grupy szturmowej gangu. To oni walczyli na pierwszym froncie „świętej wojny” pseudokibiców w Krakowie. W swym fanatycznym oddaniu grupie dokonywali brutalnych akcji, często nie przejmując się konsekwencjami ataków, podczas których dosłownie rąbali przeciwników maczetami.





„Do Sharksów mogli należeć jedynie ci, co jeździli na wszystkie lub większość meczy Wisły, trenowali lub ćwiczyli na siłowni, ci, którzy brali udział w bójkach, w polowaniach na kibiców innych drużyn, (…) byli na każde wezwanie, nosili ze sobą sprzęt, czyli maczety, noże i inne niebezpieczne przedmioty; ci wobec których była pewność, że nie będą współpracować z policją”– wyjaśniał „Misiek” w prokuraturze.

Na samym dole byli tzw. biegacze, zazwyczaj „małolaci”, czyli najmłodsi z pseudokibiców. To oni odpowiadali za dilerkę narkotykami. Za swoją aktywność mogli być nagrodzeni awansem do bojówki. Jednak każdy aspirujący WS musiał mieć wprowadzającego. Ponadto miał obowiązek trenowania sztuk walki 2-3 razy w tygodniu i nie mógł baać narkotyków.





„Czasami jeździliśmy i wyłapywaliśmy tych młodych i przeprowadzaliśmy z nimi tzw. rozmowy motywujące. Czasami młodzi byli bici za niestawianie się na treningi”– wyjaśniał były lider wiślackiego gangu.





Rekiny wyruszają na łowy

Wszelkie działania operacyjne związane z atakami na innych pseudokibiców czy handlem narkotykami odbywało się w tzw. miejscu X. To były wynajęte i zakonspirowane mieszkania. Tam dosłownie rozpracowywano najważniejszych kiboli Hutnika czy Cracovii i opracowywano dokładne plany akcji.

Wszyscy „Sharksi” musieli aktywnie „dojeżdżać” wrogów. Tak jak wspomnieliśmy, bez litości.





Grupa szturmowa regularnie wyruszała na patrole bojowe po Krakowie. Według prokuratury wykorzystywali samochody kupione na podstawione osoby. W aucie kierowca miał zakaz opuszczania pojazdu, a przy drzwiach mieli siedzieć „biegacze”, których rolą było dopadnięcie uciekających ofiar.

Małopolskie „pezety” przygotowały listę najkrwawszych akcji Wisła Sharks: „pobicie ze skutkiem śmiertelnym Tomasza Cz., zabójstwo Łukasza W. ps. »Krótki«, bójka w jednym z lokali i pobicie ze skutkiem śmiertelnym Wojciecha S., zabójstwo Mariusza B., pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia Sebastiana P. ps. »Markiz«, pobicie z użyciem niebezpiecznych narzędzi Damiana C. ps. »Kocur«, pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia Sławomira M. ps. »Toporek«, ugodzenie nożem Dawida W., bójki z użyciem niebezpiecznych przedmiotów przy ul. Halszki i Stojałowskiego”.







Krakowskie safari

Na podstawie wyjaśnień m.in. „Miśka” można zrekonstruować, jak wyglądało typowe polowanie. Chodzi o „akcję” z 2010 r. Mieli ją obmyślić wespół „Misiek” i „Zibi”.





Sharksi dowiedzieli się, że po Ruczaju miała jeździć większa grupa kiboli Cracovii, tak z 9-10 samochodów. Wiślacy spotkali się na swoim „iksie” w Swoszowicach. Jako że było ich tylko 10, wezwali 10 „młodych” z Kurdwanowa. Ruszyli na polowanie. Samochody pochowali na bocznych uliczkach, a na widoku zostały dwa jeepy grand cherokee. Jeden „Gęstego”, a drugi kupiony na akację.

Kiedy „Misiek” został ekstradowany do kraju, żaden z członków jego bandy nie mógł nawet przypuszczać co szykuje im boss (fot. CBŚP)

„Nasz plan zakładał, że jak Cracovia wjedzie w ulicę, przy której byliśmy pochowani w krzakach, to od razu taranujemy ich dwoma jeepami i z krzaków ruszamy na tych, co są w środku. Wiedzieliśmy, że samochody, które są w środku kolumny, zawsze wpadają w panikę i kierowcy tych samochodów ruszają do przodu lub tyłu chcą się wydostać z pułapki, taranując przy tym swoje samochody” – snuł swoją opowieść „Misiek”, opisując elementy kibolskiej taktyki.





„W pewnym momencie zaobserwowaliśmy nadjeżdżające auto, w którym jechali kibice Cracovii, m.in. »Wara«. Ten samochód był czujką Cracovii. Miał za zadanie wciągnąć nas w pułapkę. (…) Obydwa nasze jeepy na widok samochodu Cracovii, ruszyły w jego stronę. Jeep, którym kierował »Zielak«, uderzył w samochód z kibicami Cracovii, który wypadł z drogi na pas zieleni. (…) podbiegłem do niego i w momencie, gdy otworzyły się drzwi kierowcy i kierowca próbował wyjść; uderzyłem go stylem chyba od łopaty w rękę, którą zdążył się zasłonić. Kierowca od tego uderzenia się przewrócił, ja chciałem mu poprawić, lecz zauważyłem, że jedno z naszych aut jedzie prosto na mnie. Udało mi się odskoczyć, bo gdybym tego nie zrobił, to by mnie po prostu rozjechał” – dodał.

Napadnięci wykorzystali zamieszanie i uciekli. „Sharksi” ruszyli za nimi. „Tych kibiców było czterech. Na pewno jeden z kibiców Cracovii dostał od jednego z naszych fiskarsem w plecy. (…) Później w gazecie ukazał się artykuł, że kibice Cracovii zostali pobici (…) i jeden z nich ma przebite płuco, a drugi – złamaną rękę” – wyjaśniał Paweł M.

To nie był jednak koniec. „Gęsty” i „Krystek”, wracając z akcji mieli się natknąć na 9-10 samochodów z Cracovii. Ponoć na widok wrogów zdecydowali się staranować najmniejsze z aut.

Wybrali skodę oktavia. Mieli jednak pecha, bo po uderzeniu w skodę ich jeep wyleciał w powietrze i przewrócił się na bok. Wówczas „Krystek” z „Gęstym” zostali zaatakowani przez kibiców Cracovii.





W wyniku zadawanych im ciosów maczetami „Gęsty” miał uciętego Achillesa i karetka zabrała go do szpitala. Do tej samej placówki trafił Bartosz S. z Cracovii, który jechał skodą.





Skasowanie „Murzyna”

„Misiek” opowiedział też o udanej zasadzce na kibica Cracovii – ps. „Murzyn”, do której doszło w 2015 r. Akcja, w której wziął udział, ta miała być odwetem za dwukrotne pobicie „Silnego”.





Wiślacy dowiedzieli się, gdzie „Murzyn” mieszka i pracuje. Pod jego autem zamontowano nadajnik GPS. Dzięki temu namierzono konkurenta na Dąbiu.





Sharksi pojechali na cztery lub pięć samochodów. Ukryci w jednej z uliczek, czekali aż „Murzyn” wróci do samochodu. Ledwie kibol Cracovii wsiadł, myśliwi rzucili się na niego.

„Poczekaliśmy aż wysiądzie i ja ze »Skopkiem« pobiegliśmy do jego samochodu, trzymając rękach maczety. Ja podbiegłem od strony kierowcy, »Skopek« – od strony pasażera. Miałem zamiar uderzyć B. maczetą w nogi, jednak gdy mnie zobaczył, prawdopodobnie w lusterku, przeskoczył na siedzenie pasażera i wyskoczył z samochodu. W tym czasie »Skopek« zadał mu dwa lub trzy ciosy maczetą w nogi, lecz B. udało się uciec” – czytamy w wyjaśnieniach „Miśka”.

Ponoć „Murzyn” się potem chwalił, że miał fart i odniósł tylko lekkie przecięcia. Więc Sharksi postanowili dokończyć dzieła. Znów zaczęło się polowanie; miało finał w okolicach warsztatu, w którym kibice Cracovii naprawiali swoje samochody.





Na miejscu okazało się, że ich cel nie jest sam, bo dojechało do niego ok. 8-10 kibiców Cracovii. Doszło do kilku niezależnych potyczek. „Misiek” twierdził, że jego grupka nie dogoniła konkurentów i wrócili do samochodu. Po drodze padła im skrzynia biegów i porzucili auto. Drugi samochód Sharksów złapał gumę.





Zasadzka była jednak udana, bo trzecia grupa odniosła sukces. „Z tego co ja się orientuję to B. został pocięty maczetami m.in. przez Z. Potem okazało się, że B. trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego rehabilitacja trwała ok. sześć miesięcy. Miał pocięte ręce i nogi. Samochody z akcji zostały spalone jeszcze tego samego dnia” – relacjonował Paweł M.