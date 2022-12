Negatywna opinia komisji o wniosku ws. wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka w nocy z poniedziałku na wtorek wyraziła negatywną opinię ws. wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek ten w połowie listopada złożyły kluby KO i Lewicy oraz koło Polska 2050.

Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głosowało 13 posłów z komisji; za negatywnym było 15, nikt nie wstrzymał się od głosu.





Burzliwe obrady komisji trwały blisko sześć godzin i zakończyły się przed godz 1 w nocy. Teraz - jeszcze we wtorek wieczorem - wnioskiem zajmie się Sejm na posiedzeniu plenarnym.





Fakty kompletnie was nie interesują, nie słuchacie - mówił szef MS Zbigniew Ziobro zwracając się do opozycji na koniec obrad komisji sprawiedliwości, która rozpatrywała wniosek o jego odwołanie.





Szef MS na zakończenie obrad odnosząc się do wcześniejszych pytań, które padły podczas dyskusji, zwrócił się do opozycji: „Mówił dziad do obrazu, a obraz ani razu. Fakty kompletnie was nie interesują, nie słuchacie” – oświadczył.





„Najlepiej świadczy o tym fakt, że większość pytań, które się tu powtórzyły zadaliście na poprzedniej komisji sprawiedliwości, kiedy rozpatrywano wniosek o wotum nieufności w stosunku do mnie” – zauważył.