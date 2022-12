Eva Kaili i Tomasz Grodzki. Czym się różnią reakcje ich instytucji?

Parlament Europejski odwołał Evę Kaili ze stanowiska wiceprzewodniczącej Europarlamentu „w celu ochrony integralności Parlamentu Europejskiego”. Oskarżenia o korupcję ciążą również na marszałku polskiego Senatu Tomaszu Grodzkim Zeznania składają kolejni jego pacjenci. Jak jest różnica w reakcji instytucji Kaili i Grodzkiego?

„Zaatakowano Parlament Europejski, zaatakowano europejską demokrację” – mówiła w poniedziałek szefowa PE Roberta Metsola. „Jako środek zapobiegawczy, (...) z pełnym poszanowaniem zasady domniemania niewinności, pozbawiłam wiceprzewodniczącą wszelkich zadań i obowiązków związanych z pełnioną przez nią funkcją” – poinformowała Metsola.





Dziś PE odwołał Evę Kaili ze stanowiska wiceprzewodniczącej tej instytucji podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Za odwołaniem Evy Kaili europosłowie zagłosowali niemalże jednomyślnie - 625 osób było za, 1 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu. Do przedwczesnego zakończenia jej kadencji konieczna była większość 2/3.





Wiceszefowa PE Eva Kaili (Socjaliści i Demokraci) została w niedzielę postawiona w stan oskarżenia i aresztowana decyzją belgijskiego sądu.





Zarzuty wobec niej i trzech innych osób to korupcja, udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy; śledztwo prowadzone jest w sprawie podejrzeń o korupcję w Parlamencie Europejskim – podało belgijskie „L'Echo".

Wcześniej w piątek belgijska prokuratura informowała że wszczęła dochodzenie w sprawie możliwej korupcji, związanej z niewymienionym z nazwy państwem Zatoki Perskiej, w którym podejrzanymi są asystenci i urzędnicy Parlamentu Europejskiego. Media podawały, że tym państwem jest Katar.

Jak wygląda sytuacja Tomasza Grodzkiego?





W marcu 2021 r. skierowano do Senatu wniosek o uchylenie Tomaszowi Grodzkiemu immunitetu, uzupełniając go w grudniu 2021 r. 18 maja Senat nie zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Izby Wyższej.





Jak informowała Prokuratura Regionalna w Szczecinie, trwa śledztwo ws. Fundacji Pomocy Transplantologii. Chodzi o śledztwo wyłączone z postępowania dot. marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Zarzuty wręczenia korzyści majątkowej usłyszało w śledztwie 25 osób. To pacjenci, którzy przez wpłatę na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii uzyskali korzystniejsze warunki leczenia, tzn. byli szybciej kierowani na operację.





Dlaczego nad marszałkiem Senatu jego koledzy rozciągnęli parasol ochronny, a wiceszefowa PE zostanie pociągnięta do odpowiedzialności?