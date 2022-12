Socjolog: PiS-owi bardziej opłaca się wycofać z reformy sądownictwa

W rozmowie z portalem wPolityce prof. Arkadiusz Jabłoński ocenił, że „PiS-owi chyba jednak bardziej opłaca się zaryzykowanie niezadowolenia z faktu, że wycofujemy się z reformy sądownictwa czy też godzimy się na ingerencję KE w różnych sprawach, niż zgodzić się na utratę pieniędzy z KPO”. – Sytuacja finansowa Polski przy ciągle wysokiej inflacji, wysokich kosztach surowców, biorąc też dodatkowo ratingi dotyczące naszej gospodarki – to są rzeczy, które spędzają sen z powiek rządzących. Może mniej chodzi o te konkretne miliardy, które miałyby do Polski popłynąć w ramach KPO, ale o straty, które poniesiemy, jeśli nie będziemy mieli przynajmniej obiecanej wypłaty tych środków – zaznaczył socjolog.

Prof. Jabłoński pytany był o to, jak elektorat Prawa i Sprawiedliwości odbierze wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że w sądownictwie jest gorzej niż było i ważne jest to, by odblokować środki z KPO.





– Część (elektoratu Zjednoczonej Prawicy - przyp. red.) będzie bardzo niezadowolona z tego typu postawienia sprawy, bowiem zbyt długo ZP przekonywała, że są pewne pryncypia, co do których nie wolno ustępować – powiedział Jabłoński. Jak dodał „premier musiałby temu elektoratowi wytłumaczyć, jak mógł wcześniej mówić, że to są rzeczy nienegocjowalne i że UE nie ma nic do gadania w kwestii ustroju polskiego sądownictwa”.





– Natomiast druga część jest już znużona patową sytuacją, w której to nie mamy pieniędzy z KPO, a system sprawiedliwości nie funkcjonuje jakoś szczególnie dobrze – zaznaczył.





Pieniądze czy reforma?





Według socjologa „sprawy dotyczące sądownictwa to preteksty”.





Profesor przywołał wypowiedź Jadwigi Emilewicz, która powiedziała, że są tak naprawdę dwa kamienie milowe. – Pierwszy to słynne 10H, czyli ustawa dot. odległość wiatraków od zabudowań mieszkalnych, a drugi to elektromobilność, i że tutaj trzeba dopracować szczegóły. Zresztą ostatnio pan minister Ziobro mniej mówił o wymiarze sprawiedliwości, a bardziej zaczął podkreślać kwestie związane z odejściem od węgla. Podejrzewam, że to może być tak, że KE stawia jako ważne te kwestie zmiany w wymiarze sprawiedliwości, a potem może się z tego wycofać, ale w międzyczasie polski rząd zgodzi się na to, o co KE przede wszystkim chodzi, a zatem te kwestie związane z Zielonym Ładem – powiedział Jabłoński.





Socjolog zaznaczył, że „teraz takie podkreślanie większego znaczenia kwestii związanych z sądownictwem ma służyć temu, że uzyskanie jakiegoś ustępstwa ze strony UE w tamtych obszarach będzie przyjmowane jako osłodzenie goryczy związanej ze zgodą na realizację Zielonego Ładu”.





Pytany o to, co jest lepsze z punktu widzenia interesu PiS-u – pogodzenie się z tym, że pieniędzy z KPO nie będzie, ale za to nierealizowanie „kamieni milowych”, wśród których są zmiany nieakceptowalne dla części elektoratu, czy też realizacja wszystkich „kamieni milowych”, by pieniądze z KPO jednak dotarły do Polski, Jabłoński podkreślił , że „sytuacja finansowa Polski przy ciągle wysokiej inflacji, wysokich kosztach surowców, biorąc też dodatkowo ratingi dotyczące naszej gospodarki – to są rzeczy, które spędzają sen z powiek rządzących”.





– Może mniej chodzi o te konkretne miliardy, które miałyby do Polski popłynąć w ramach KPO, ale o straty, które poniesiemy, jeśli nie będziemy mieli przynajmniej obiecanej wypłaty tych środków – powiedział. Jak dodał „ta zapowiedź mogłaby w oczach inwestorów na tyle poprawić ocenę polskiej gospodarki, że to mogłoby być dla nas ważne i pozwolić na sprawniejsze radzenie sobie z kryzysem”.





– PiS liczy, że na wiosnę nastąpi odbicie w pozytywnym kierunku, czyli będą pieniądze na ewentualne kolejne obietnice socjalne, a sytuacja w kwestiach gospodarczych zdecydowanie się poprawi – ocenił socjolog.





Na pytanie o ewentualną krytykę ze strony Solidarnej Polski, Jabłoński stwierdził, że wystarczy prosta analiza SWOT (heurystyczna technika służąca do porządkowania i analizy informacji – red.), by dojść do wniosku, że „chyba jednak bardziej opłaca się PiS-owi zaryzykowanie niezadowolenia z faktu, że wycofujemy się z reformy sądownictwa czy też godzimy się na ingerencję KE w różnych sprawach, niż zgodzić się na utratę pieniędzy z KPO”.