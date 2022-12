Rośnie napięcie miedzy Grecją a Turcją. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan grozi wystrzeleniem rakiet w kierunku Aten, co oznaczałoby konflikt między dwoma członkami NATO. Grecja potępia groźby Ankary. Konflikt dotyczy wód terytorialnych, do których roszczą sobie prawa oba kraje. Kto nad nimi panuje, ma dostęp do ukrytych pod dnem złóż ropy czy gazu, ale chodzi też o militarną dominację w regionie.



