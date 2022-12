Były wiceszef komisji likwidacyjnej WSI ujawnia nazwisko informatora TVN24 [WIDEO]

Zdaniem Piotra Woyciechowskiego, byłego wiceprzewodniczącego komisji likwidacyjnej WSI, informatorem stacji TVN24 ujawniającym rewelacje nt. zatrzymanego pod zarzutem współpracy z Rosją Tomasza L., jest pułkownik Wiesław Dziepak, ekspert fundacji Stratpoints gen. Mirosława Różańskiego. W programie „Minęła 20” Woyciechowski ocenił, że akurat stacja TVN powinna być ostrożniejsza w pozyskiwaniu informacji od osób związanych ze służbami – jako medium, nad którym „wisi fatum koncernu założonego przez wojskową komunistyczną bezpiekę”.

Jak podał w ubiegłym tygodniu TVN24, Tomasz L. – zatrzymany w marcu 2022 r. przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Federacji Rosyjskiej pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie – 16 lat wcześniej, w 2006 r. był członkiem komisji likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Według TVN24 L. miał dostęp do największych tajemnic polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.

Kim jest płk Dziepak?

O kulisach powołania członków komisji likwidacyjnej mówił jej były szef Sławomir Cenckiewicz, który przekonuje, że odpowiedzialnym za to był Radosław Sikorski, ówczesny minister obrony narodowej. Więcej o tym pisaliśmy m.in. TUTAJ.

W wywiadzie dla TVP Info na inny aspekt tej sprawy wskazuje wiceszef komisji, ekspert ds. służb specjalnych Piotr Woyciechowski. Odnosząc się do reportażu TVN24 autorstwa Piotra Świerczka Woyciechowski powiedział, że informatorem stacji i osobą wypowiadającą się w programie „Historia agenta” jest płk Wiesław Dziepak. W swoim biogramie na stronie fundacji Stratpoints pułkownik podaje, że od 1997 roku pełnił służbę w Wojskowych Służbach Informacyjnych.

– I to on za tymi zamazanymi obrazami i bardzo źle zmodulowanym głosem ukrywa się jako komentujący były członek komisji likwidacyjnej WSI – twierdzi gość programu „Minęła 20”.

Jak przekonuje Woyciechowski, Dziepak to były członek komisji likwidacyjnej WSI i choć dziś, jak mówi gość TVP Info, jako informator TVN chętnie rozmawia z dziennikarzami o Tomaszu L., sam jako funkcjonariusz kontrwywiadu przez lata nie zorientował się, że zasiadał w komisji z człowiekiem oskarżanym dziś o szpiegostwo na rzecz Rosji.

– I to któryś już raz, gdy dziennikarze różnych stacji wrogich w ogóle temu procesowi, jakim była likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych czy ujawnianie agentury wojskowej, komunistycznej, niczym pelikany łykają to, co ludzie związani z instytucjami poprzedniego systemu rzucają im do tego, żeby wykorzystać w walce informacyjnej – ocenia ekspert.

„Fatum koncernu założonego przez komunistyczną bezpiekę”

Gość TVP Info wyraził opinię, że redaktorzy TVN24 przygotowujący materiał „powinni być daleko ostrożni w traktowaniu poważnie tego typu ludzi, ze względu chociażby na to, że cały czas nad ITI wisi fatum koncernu założonego przez wojskową komunistyczną bezpiekę”.

Tym bardziej, że – zdaniem Woyciechowskiego – zawodowe relacje Tomasza L. i płk. Wiesława Dziepaka przecięły się w czasie prac komisji. – Mówimy o wydarzeniach sprzed 16 lat, ale wydaje mi się, że był podzespół, który wykonywał pewne obszary wycinkowe inwentaryzacji WSI na zlecenie przewodniczącego WSI, w którym zasiadali obaj: Tomasz L. i ówczesny porucznik Wiesław Dziepak – konstatuje były szef komisji likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych.

