Przełom w zapobieganiu rakowi piersi? Ważny patent polskich badaczy [WIDEO]

To może być przełom w ograniczaniu zachorowań na raka piersi. Naukowcy z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu uzyskali patent na wykrywanie genetycznej predyspozycji do złośliwego nowotworu piersi – informuje TVP3 Poznań.

Nawet 10 proc., zachorowań na raka piersi związane jest z silnymi predyspozycjami genetycznymi. – Tych zachorowań jest dużo i musimy więcej czasu poświęcać zachęcaniu kobiet do badania. Myślę, że ważne też by ta świadomość dotycząca leczenia raka piersi została podniesiona (…). Wiele kobiet boi się podjąć leczenie, bo myślą, że się będzie to wiązało z utratą piersi, a tak nie jest – mówi TVP3 Poznań dr Janusz Wasiewicz, ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi w Wielkopolskim Centrum Onkologii.





W ciągu ostatnich 20 lat liczba nowotworów piersi zwiększyła się prawie o 100 proc. Dlatego tak ważna jest diagnostyka. We wczesnym wykrywaniu tego nowotworu pomogą naukowcy z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, którzy otrzymali patent na wykrywanie genetycznej predyspozycji do wykrywania złośliwego nowotworu piersi.





Wykrywanie zmian w genach





– To sposób wykrywania zmian w genach plp2 rql, które odpowiadają za zwiększoną predyspozycję do występowania raka piersi, szczególnie wśród polskich pacjentek (…). Było to opisane w literaturze naukowej, że właśnie te konkretne mutacje, które my włączyliśmy w nasz test genetyczny, występują w populacji polskiej i zwiększają ryzyko wystąpienia raka piersi – tłumaczy Emilia Lis-Tanaś z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.





Zmiany w tych genach wywołują wyjątkowo agresywną postać nowotworu piersi ze złym rokowaniem oraz zachorowaniem w bardzo młodym wieku. – Wiedza, że jest się pod ryzykiem wystąpienia takiego nowotworu jest bardzo ważna, ponieważ ona pozwala wdrożyć procedury, które uchronią przed rozwojem nowotworu w zaawansowanym stadium – podkreśla prof. Andrzej Pławski z Instytutu Genetyki Człowieka PAN.



#wieszwiecej Polub nas





Z tych osiągnięć, jak mówią naukowcy, będą korzystały przyszłe pokolenia. Patent przysłuży się wielu osobom i instytucjom. – Szpitalom, pacjentkom, które szczególnie już mają historię rodzinną raka piersi (…). Myślę też, że możne to być bardzo ważne dla kolejnych pokoleń, bo jeśli mamy raka u mamy, u babci to można już badać członków rodziny – wskazuje Emilia Lis-Tanaś.





Lekarze przypominają – by wykryć nowotwór we wczesnym etapie, kobieta powinna raz w miesiącu badać sobie piersi, a kiedy skończy 50 lat, systematycznie wykonywać mammografię oraz badania cytologiczne.



#wieszwiecej Polub nas