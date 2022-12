Prezes Przyłębska: Jedynym organem mogącym określać konstytucyjność jest w Polsce Trybunał Konstytucyjny

Uważam, że jest to skandaliczne uzasadnienie – stwierdziła prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info, odnosząc się do uzasadnienia Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. udostępniania informacji publicznej dot. list poparcia dla KRS. NSA uzasadniając odrzucenie skargi kasacyjnej Sejmu mówił o „zainfekowaniu bezprawnością i utracie zdolności do zgodnego z prawem orzekania przez TK”. Przyłębska przypomniała, że jedynym organem mogącym określać konstytucyjność regulacji prawnych jest TK.

– Po pierwsze sprawa nie dotyczyła TK, już wcześniej nazwałam to zachowanie ekscesem orzeczniczym. Każdy sąd powinien odnosić uzasadnienie merytorycznie do swojego orzeczenia. Natomiast wprowadzanie wątku TK – i to wątku nieprawdziwego, dlatego że w TK nie ma żadnych sędziów, którzy byliby wybrani niezgodnie z prawem, nie ma też sytuacji, aby trybunał nie pracował – i nazywanie trybunału jakimś zainfekowanym niepraworządnością organem jest w mojej ocenie naruszeniem konstytucyjnych fundamentów polskiego państwa – stwierdziła prezes TK.





– Uważam, że to orzeczenie nie powinno mieć miejsca, a składy orzecznicze powinny zreflektować czy w ten sposób należy orzekać i uzasadniać orzeczenia – dodała.





Przyłębska stwierdziła jednak, że ucieszyło ją „to, że sąd administracyjny w innym składzie skierował pytanie do TK w sprawie dot. zabytków, co oznacza, że NSA w innym składzie nie podziela takiej obawy, którą wyraził pierwszy skład” – To świadczy o tym, że sędziowie NSA widzą potrzebę kierowania pytań do TK , który ma rozstrzygnąć co do konstytucyjności orzeczeń – podkreśliła.





Prezes TK przypomniała również, że to „Konstytucja określa jaki organ w Polsce ma prawo określać konstytucyjność regulacji prawnych, jedynym takim organem jest TK”.





Odnosząc się do słów o sędziach dublerach Przyłębska zaznaczyła, że są one „skandaliczne”. – Za sprawą niektórych polityków powstał folklor słowny, jednak sądy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, powinni powstrzymywać się od takich ocen – powiedziała.

Prawo polskie a prawo unijne





Mówiąc o mijającym roku prezes TK stwierdziła, że był to „rok trudny ze względu na (...) elementy związane z różnymi nowymi zjawiskami w życiu społecznym i politycznym”.





Przyłębska przypomniała również, „był to rok bardzo ważnego orzeczenia”, które dotyczyło wyższości prawa krajowego nad unijnym .





– To orzeczenie jest fundamentalne, wskazujące na pewną drogę – pomijając samo rozstrzygnięcie, które mówi, że Konstytucja jest najwyższym prawem w RP – to orzeczenie pokazuje na błędną drogę, na którą wchodzi UE i ostrzega przed wchodzeniem w obszar suwerenności państw – powiedziała prezes TK.





Jak zaznaczyła „UE i urzędnicy unijni zapominają, że jesteśmy wspólnotą suwerennych państw różniących się w różnych aspektach życia społecznego i politycznego i w różny sposób mamy kształtowane organy państwa”.