„Kłamstwa Sikorskiego”. Cenckiewicz o powołaniu członków komisji likwidacyjnej WSI

Nie ja powoływałem zarządzeniem członków komisji (likwidacyjnej), nie ja podpisałem dokument w tej sprawie, nie ja wreszcie wszystkie zadania komisji likwidacyjnej WSI regulowałem odpowiednimi zarządzeniami. Wszystko to robił Radosław Sikorski – twierdzi Sławomir Cenckiewicz. Były szef komisji opisuje kulisy powołania jej członków.

W połowie marca tego roku oficerowie kontrwywiadu zatrzymali w Warszawie pracownika stołecznego ratusza Tomasza L. Mężczyzna pracował w Wydziale Archiwalnym Ksiąg Stanu Cywilnego w Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy. Mężczyzna posiadał dostęp do zbiorów Archiwum USC oraz do zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych i Archiwum Państwowego m.st. Warszawy – jako pierwsi informowaliśmy o tym na portalu tvp.info.

W ubiegłym tygodniu TVN24 podało, że Tomasz L. 16 lat wcześniej, w 2006 roku, był członkiem komisji likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Według stacji L. miał dostęp do „największych tajemnic polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego”.

Historyk Sławomir Cenckiewicz, który był przewodniczącym komisji likwidacyjnej WSI, stanowczo twierdzi, że za powołanie Tomasza L. do składu komisji odpowiadał ówczesny minister obrony narodowej Radosław Sikorski.

Sikorski z kolei przekonuje, że za rekomendacjami stali ówcześni: prezydent Lech Kaczyński i premier Jarosław Kaczyński, a ponadto wiceszef MON Antoni Macierewicz, który miał przyznać L. dostęp do informacji niejawnych.

Cenckiewicz: Większość członków komisji to oficerowie WSI

– Uporządkujmy fakty; wszystko to, co pan cytuje, jest piramidalną nieprawdą, kłamstwem – stwierdził w poniedziałek na antenie Polsat News Cenckiewicz

– Chce pan powiedzieć, że Radosław Sikorski mówi piramidalne kłamstwa? – dopytywał prowadzący rozmowę dziennikarz.

– Tak, to chcę powiedzieć – podkreślił historyk.

Cenckiewicz zwrócił uwagę, że na 24 członków komisji likwidacyjnej 15 było oficerami WSI. – Przepraszam, a Antoni Macierewicz kim był? Stał na czele jakiejkolwiek służby w lipcu 2006 r., żeby decydować komu przyznać poświadczenie bezpieczeństwa a komu nie? Tomasz L. posiadał dopuszczenie do informacji niejawnych ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a nie od żadnego Macierewicza – argumentował Cenckiewicz.

Przekonuje, że problemem w dyskusji z Sikorskim o odpowiedzialności za decyzje z 2006 r. nie jest „słowo przeciwko słowu”.

„To wszystko Sikorski”

– Za tym, co ja mówię, stoi bardzo szeroka wiedza podparta dokumentami. Nie ja powoływałem zarządzeniem członków komisji, nie ja podpisałem dokument w tej sprawie, nie ja wreszcie wszystkie zadania komisji likwidacyjnej WSI regulowałem odpowiednimi zarządzeniami. Wszystko to robił Radosław Sikorski – argumentuje były szef komisji likwidacyjnej.

Cenckiewicz odniósł się także do twierdzeń, że Tomasz L. „obracał się w kręgu Antoniego Macierewicza”.

– Jeśli mogę tak o sobie powiedzieć: w jakimś sensie otarłem się przed 2006 rokiem o środowisko Antoniego Macierewicza, ale proszę mi uwierzyć, nigdy nie widziałem takiej osoby jak Tomasz L., bo bym ją skojarzył, gdy stawiła się do pracy w komisji likwidacyjnej. To jest nieprawda – skomentował.

Kompromitacja dziennikarza TVN24?

Reporter TVN24 Piotr Świerczek twierdzi, że Tomasz L. miał dostęp do wszystkich tajemnic likwidowanych WSI. Historyk twierdzi, że to „kłamstwo”, które „obnaża brak wiedzy” dziennikarza.

– Co to znaczy „wszystkie tajemnice”? Sercem każdej służby jest ewidencja operacyjna, kartoteka. Pytanie retoryczne: czy Tomasz L. kiedykolwiek miał dostęp do tych materiałów? Nie miał – zapewnił Cenckiewicz.

– Problem polegał na tym, że m.in. ta grupa inwentaryzacyjna odbiła się od ściany. (…) W dziewięćdziesięciu kilku procentach komisje inwentaryzacyjne odbijały się od drzwi. To polegało na tym, że poszczególni szefowie jednostek operacyjnych Wojskowych Służb Informacyjnych odmawiali dostępu do wiedzy o charakterze operacyjnym – wyjaśnił historyk.

