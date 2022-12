„Fizyka eksperymentalna jak rozmowa z Bogiem”. Noblista dla TVP [WIDEO]

– Trzeba wiedzieć, co się robi i nie robić tandetnej nauki – mówił TVP Nauka tegoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki John F. Clauser, pytany o radę dla młodych adeptów fizyki. – Ja po prostu dobrze się bawiłem. Fizyka eksperymentalna jest jak rozmowa z Bogiem. Człowiek zadaje sobie pytania, a w innym laboratorium ktoś zadaje sobie podobne pytania i dochodzimy do tych samych wniosków. To jest magia – przyznał.

Cała rozmowa wkrótce na antenie TVP Nauka.





W tym roku Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki zostali uhonorowani Alain Aspect, John F. Clauser oraz Anton Zeilinger. Nagroda została przyznana „za eksperymenty ze splątanymi fotonami, ustalające naruszenie nierówności Bella i pionierską informatykę kwantową” – przypomina TVP Nauka.





John F. Clauser urodził się 1 grudnia 1942 roku w Pasadenie w stanie Kalifornia w USA. Amerykański fizyk ukończył studia w California Institute of Technology w 1964 roku. Tytuł magistra fizyki uzyskał w 1966 roku, a tytuł doktora w 1969 roku na Uniwersytecie Columbia.



