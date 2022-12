Tarczyński o korupcji w PE: Można kupić opinię o Katarze? Dlaczego nie kupić krytycznej opinii o Polsce

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński odniósł się do afery korupcyjnej na najwyższych szczeblach Parlamentu Europejskiego. W jego ocenie korupcja jest jednoznaczna z brakiem praworządności, a przecież Polska „ma najniższy wskaźnik korupcji, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków europejskich”. Przypomniał, że Eva Kalii zasiadała w komisji śledczej ds. Pegasusa, która „bardzo mocno atakuje Polskę”. – Skoro można sobie kupić opinię na temat Kataru czy innego państwa, więc dlaczego nie można sobie kupić krytycznej opinii o Polsce? – pytał europoseł PiS na antenie Radia Maryja.

– Najprawdopodobniej ktoś, komu zależało, aby o Katarze jednak mówić dobrze, postanowił zainwestować w różnych miejscach na świecie, w tym w Parlamencie Europejskim. Przynajmniej na to wskazują wszystkie przesłanki. Jedną z tych osób, która najprawdopodobniej przyjęła taką propozycję, jest wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego z lewicowej partii z Grecji – mówił Tarczyński.





Polityk przypomniał, że „ta posłanka, wiceprzewodnicząca z dużymi wpływami, bo pochodząca z lewicowej partii, zasiadała w komisji śledczej ds. Pegasusa, razem ze mną”.





– To komisja, która bardzo mocno atakuje Polskę (...) i to jest skandalem, że osoba, która przez bardzo długi czas była wiceprzewodniczącą, która zasiadała w komisji śledczej, która także atakuje Polskę, jeżeli chodzi o system Pegasus, miała dostęp do danych oraz miała dostęp do wystąpień, w których Polska była atakowana – podkreślił.





Polityk stwierdził, że zaczyna mieć „bardzo poważne wątpliwości, czy to, co dzieje się w komisji ds. Pegasusa, można traktować poważnie”.





Jak zaznaczył „to nie jest afera tylko tej posłanki”. – To jest kryzys władz Parlamentu Europejskiego, ponieważ, powtarzam, ta osoba była rekomendowana przez bardzo długi czas, tolerowana, nikt nie widział żadnego problemu i okazuje się, że można sobie kupić opinię na temat Kataru czy innego państwa, więc dlaczego nie można sobie kupić krytycznej opinii o Polsce? - mówił europoseł. Jak stwierdził jest to „przerażające.

Tarczyński zapowiedział, że będzie pytał przewodniczącą PE o praworządność w PE i jego władzach. – Korupcja jest jednym z elementów braku praworządności– podkreślił.





W związku z belgijskim śledztwem antykorupcyjnym zatrzymano już wiceprzewodniczącą PE Evę Kaili z Grecji, sekretarza generalnego Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Lucę Visentini z Włoch oraz byłego eurodeputowanego Piera Antonio Panzeriego z Włoch. W piątek wieczorem policjanci weszli do 16 domostw i biur w Brukseli i okolicach, zatrzymując 4 osoby.





W tym samym czasie włoskie służby, dysponując wydanym przez Belgię Europejskim Nakazem Aresztowania wkroczyły do domów żony i córki Panzeri. Po przeszukaniu posiadłości kobiety trafiły do aresztu. Na liście podejrzanych znaleźli się asystenci, w tym partner wiceprzewodniczącej Kaili. Wszyscy oni są podejrzani o udział w aferze korupcyjnej, której celem miała być poprawa wizerunku Kataru przed mistrzostwami świata w piłce nożnej.