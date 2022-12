Onet na tropie kolejnej afery w PZT. „Przyjrzyjmy się faktom”

Po publikacjach na temat byłego już prezesa Polskiego Związku Tenisowego Mirosława Skrzypczyńskiego Onet zajął się finansami PZT. Portal twierdzi, że zarząd tenisowej centrali bezprawnie wypłacił sobie kilkaset tysięcy z tytułu nagród. Związek wydał oświadczenie w tej sprawie, w którym przytacza, jak twierdzi, odpowiedzi przekazane Onetowi. Autorzy publikacji mieli je potraktować wybiórczo. Głos ws. mechanizmu przyznawania premii w PZT zabrał także były prezes Skrzypczyński.

Historia zaczęła się od opublikowanego pod koniec października artykułu w Onecie. Skrzypczyński został w nim oskarżony o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec członków swojej rodziny oraz zawodniczek, które w przeszłości trenował. Kolejne oskarżenia wobec niego wysunęła posłanka Lewicy Katarzyna Kotula (w przeszłości zawodniczka klubu Energetyk Gryfino), która powiedziała, że jako 14-latka była napastowana seksualnie przez Skrzypczyńskiego co najmniej kilkanaście razy. Jej zdaniem ofiar było więcej.

Onet oskarża, posłanka Lewicy żąda konsekwencji

24 listopada Skrzypczyński zrezygnował z funkcji prezesa PZT, którą pełnił od 20 maja 2017 roku. Stanowczo odpiera zarzuty, pojawiające się w publikacjach Onetu. Wobec dziennikarzy portalu zapowiedział kroki prawne, a w ubiegłym tygodniu oskarżył autorów: Janusza Schwertnera i Jacka Harłukowicza o to, że płacili jego 85-letniej teściowej za informacje, które mogłyby go pogrążyć (w reakcji Schwertner zapowiedział pozew wobec byłego prezesa PZT).

W ubiegłym tygodniu na łamach Onetu pojawiły się kolejne zarzuty pod adresem Polskiego Związku Tenisowego. Autorzy tekstu przekonują, że członkowie jego zarządu w latach 2021-2022 wypłacili sobie, wbrew regulaminowi, 585 tys. zł nagród. Twierdzą, że mają dowody na to, iż było to działanie niezgodne z prawem.

W tekście wypowiada się również wspomniana wcześniej posłanka Lewicy Katarzyna Kotula, dla której informacje portalu są dowodem na to, że należy „rozwiązać cały zarząd związku”.

Oświadczenie Polskiego Związku Tenisowego

Do sprawy odniósł się PZT. W oświadczeniu napisano, że dzień przed publikacją autorom przekazano odpowiedzi, z których właściwie... nie skorzystali. „Poproszono, by artykuł zawierał kilka istotnych informacji, a mimo to prośba ta została zignorowana. Prośba ta wynikała z tego, że w ostatnim czasie wielokrotnie zdarzały się sytuację, że w momencie, w którym odpowiedź Polskiego Związku Tenisowego nie pasowała do z góry założonej tezy przygotowywanego artykułu, odpowiedzi PZT były po prostu całkowicie pomijane, a nawet przedstawione w sposób odbiegający od rzeczywistości” – czytamy.

W odpowiedzi przekazanej Onetowi zaznaczono, że członkowie zarządu Polskiego Związku Tenisowego nie pobierają żadnego stałego wynagrodzenia, a poza nagrodami nie otrzymują żadnej pensji. Nagrody więc „nie są dodatkiem do pensji, a jedynymi środkami, które otrzymują członkowie zarządu” – zapewnia tenisowa centrala.

„Równolegle uważamy, że tak aktywny udział Pani Posłanki Katarzyn Kotuli w komentowaniu całej sprawy wynika z pobudek politycznych i chęci skierowania uwagi na swoją osobę. Niezrozumiałym jest dla nas fakt, że dziennikarze przedstawiają stanowiska Pani Poseł, pomijając przy tym istotne fakty przekazane przez PZT” – czytamy.

„To nie pasuje do tezy”

Rewelacje Onetu skomentował w poniedziałek także były prezes PZT Mirosław Skrzypczyński. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych przekonuje, że podstawą prawną dla przyznania nagród był statut związku i regulamin pracy zarządu. „Przyjrzyjmy się faktom” – zachęca i podaje wyliczenia.

„Kwota przyznanych nagród dotyczy wszystkich 7 członków zarządu. Oznacza to, że w 2021 roku średnio miesięcznie otrzymywali oni po ok. 3 150 złotych brutto miesięcznie. Dla porównania, minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi aktualnie 3 010 zł. Brzmi mniej sensacyjnie, prawda? Ale po co w swej brudnej wojnie panowie Schwertner i Harłukowicz mają o tym informować czytelników? To nie pasuje do tezy” – pisze Skrzypczyński.









W jego ocenie „tłem i powodem tej operacji przeciw niemu jest walka o kontrolę nad Polskim Związkiem Tenisowym, który stał się atrakcyjnym kąskiem m.in. ze względu na wybuch zainteresowania dyscypliną i pojawienie się poważnych sponsorów, którzy zasilili budżet organizacji”. Autorów publikacji nazywa „stroną tej brudnej kampanii”.

