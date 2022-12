Maroko – Berberowie i gen piłkarski. „Mają do tego genetyczne predyspozycje”

Marokańczycy na mundialu w Katarze imponują dyscypliną taktyczną i przygotowaniem fizycznym. Jeśli chodzi o ten drugi aspekt, to nie ma tu mowy o przypadku, bowiem mają to w genach. - Byłem pewien, że dzięki fizyczności i mentalności zajdą daleko na mundialu - mówi w rozmowie z portalem tvp.info Patryk Aid, trener lekkoatletyczny specjalizujący się w biegach długodystansowych.

Maroko zremisowało z Chorwacją, pokonało Belgię i Kanadę w grupie i z pierwszego miejsca awansowało do 1/8 finału. Następnie wyeliminowało Hiszpanię i Portugalię i jako pierwsza afrykańska reprezentacja w historii zagra w półfinale piłkarskich mistrzostw świata.



- W ogóle mnie to nie dziwi. Jest to kraj rekordzisty świata na 1500 metrów i wielu medalistów olimpijskich w biegach. Można śmiało powiedzieć, że Maroko jest potęgą w biegach, zarówno w dystansach stadionowych, jak i w maratonach. Byłem pewien, że dzięki fizyczności i mentalności zajdą daleko na mundialu. Obstawiałem co najmniej ćwierćfinał - mówi Patryk Aid, który wielokrotnie jeździł na zgrupowania do Maroka.



- Są tam potężne góry, majestatyczna Sahara, dodatkowo ocean. W Europie, żeby zdobywać szczyty rzędu 4000 metrów nad poziomem morza trzeba przygotowania alpinistycznego, a tam zdobywamy takie szczyty „trekkingowo” - wyjaśnia. Marokańscy kibice mają wielki powód do dumy (fot. PAP/EPA)

Maroko jest krajem arabskim, ale trzeba pamiętać, że 1/3 ludności (ok. dziewięć milionów ludzi) stanowią Berberowie, uważani za rdzennych mieszkańców Afryki Północnej. - Utożsamiamy ich z orbitą arabską, co poniekąd jest uzasadnione, bo jednak przyjęli islam od Arabów i funkcjonują w świecie arabskim. Jednak jak pojedzie się w głąb Maroka, to tam funkcjonują już Berberowie, którzy posługują się swoim językiem i podkreślają swoją odrębność na każdym kroku. Oczywiście nie było tak zawsze, bo takie postawy były wcześniej piętnowane, ale król Muhammad uznał język berberyjski za język urzędowy, obok arabskiego - mówi Aid, który ma berberskie korzenie.



Berberami są Zinedine Zidane, Karim Benzema czy Riyad Mahrez. W kadrze Maroka na mundial nie zabrakło, także z tej grupy etnicznej, Hakima Ziyecha, Achrafa Hakimiego, Sofiane’a Boufala, Sofyana Amrabata, Youssefa En-Nesyriego, Azzedine’a Ounahiego czy Abdelhamida Sabiriego.



- Genetyka i fizyczność ma wpływ na predyspozycje do sportu. Świetnie sprawdzają się w biegach między 800 a 5000 metrów. Nie są to więc predyspozycje czysto tlenowe i mają duże możliwości jeśli chodzi o przyspieszenie, zrobienie rajdu, co obserwujemy na tych mistrzostwach. Poza tym duża część Maroka leży w górach. Nawet jak się przejeżdża przez - wydawałoby się - płaskie tereny, okazuje się, że jesteśmy 1000 metrów nad poziomem morza. Podam przykład człowieka, którego poznałem. Prowadzi pensjonat, a po pracy amatorsko trenuje bieganie. Dodam, że mieszka na wysokości 1200 m.n.p.m. Okazało się, że ten jego „amatorski” poziom dał mu czas 1:14 w półmaratonie - opowiada Aid z uśmiechem.

- Subiektywnie uważam też, że duże znaczenie ma fakt, że sytuacja ekonomiczna ich nie rozpieszcza. Nie ma „odciągaczy” od sportu. Nie mówię, że nie ma smartfonów czy konsoli, ale na pewno nie na taką skalę jak w Europie. Dla nich gra w piłkę jest rozrywką numer jeden. Porównałbym to do naszych sukcesów z lat 70. i 80., bo to było pokolenie powojenne, które dążyło nie tyle do pieniędzy, co do tego, żeby mieć furtkę do innego, lepszego świata. Myślę, że podobny mechanizm napędza teraz Marokańczyków - dodaje.



Nasz rozmówca ma wielu znajomych w Maroku, którzy przekonują, że cały kraj żyje mundialem w Katarze i wielkim sukcesem ich reprezentacji. - To, co dzieje się teraz w Marakeszu, można porównać do karnawału w Rio de Janeiro. Race, flagi, mnóstwo skuterów, bo to jest tam bardzo popularny środek transportu, zablokowane skrzyżowania. Po prostu wielkie święto. Ten półfinał traktują jak jedno z najważniejszych wydarzeń w historii kraju i pewnie tak jest, bo chyba ostatni raz Maroko było na ustach świata po premierze filmu „Casablanca” - kończy Patryk Aid.



Półfinał Maroko - Francja odbędzie się w najbliższą środę. Pierwszy gwizdek sędziego o godz. 20:00.