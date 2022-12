Śmiertelny wypadek na stacji metra Racławicka

Tragiczny wypadek na stacji metra Racławicka w Warszawie. Mężczyzna został śmiertelnie potrącony przez nadjeżdżający pociąg. Trwają prace mające wyjaśnić przyczyny zajścia.

Do wypadku doszło ok. godziny 17 na stacji metra Racławicka. Mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn został potrącony przez wjeżdżający na stację pociąg. Wciągnięty pod maszynę człowiek zginął na miejscu.





Trwają czynności wyjaśniające oraz zabezpieczające. Jak przekazała portalowi tvp.info rzecznik Warszawskiego Metra Anna Bartoń, nikt inny nie ucierpiał w wypadku.





Utrudnienia w kursowaniu metra





Z powodu trwających czynności wyłączone z ruchu zostały wszystkie stacje metra od stacji Stokłosy do stacji Centrum. Pociągi jeżdżą w dwóch pętlach. Na północy od stacji Młociny do stacji Centrum oraz na południu od stacji Kabaty do stacji Stokłosy. Czas zakończenia czynności i przywrócenia normalnego ruchu metra nie jest znany.