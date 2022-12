„Wzmożenie dyscypliny”. O czym dyskutował klub parlamentarny PiS?

Jednym z tematów rozmów było rozpoczynające się we wtorek posiedzenie Sejmu i głosowanie nad budżetem, które ma się odbyć w czwartek. Omówiliśmy przebieg tych głosowań, omówiliśmy kwestie pewnego wzmożenia dyscypliny przez posłów. Jesteśmy dobrej myśli. Mamy większość. Wygramy głosowania – powiedział po poniedziałkowym posiedzeniu klubu Prawa i Sprawiedliwości jego szef Ryszard Terlecki.

Pytany, czy Solidarna Polska będzie głosowała razem z PiS nad budżetem państwa, szef klubu odparł: „Oczywiście”.





Z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował dziennikarzy, że „to, co najczęściej padało w dyskusji, to mobilizacja w parlamencie i w terenie. Posłowie PiS będą aktywnie działać i przypominać o tym, co nasz rząd zrobił dla Polaków”.





– Nie chcemy, aby Polacy zostali ponownie oszukani przez naszych przeciwników politycznych. Przyjęliśmy również stanowisko, aby zintensyfikować prace nad ustawą dot. sędziów pokoju - szczegóły ustawy będą omawiane w najbliższym czasie – powiedział Bochenek.