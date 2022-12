Sinice pomogą skolonizować kosmos? „Wzór dla ludzi”

Fenomen życia na Ziemi budzi od lat pytania naukowców, czy na innych planetach we Wszechświecie uda się go powtórzyć. Badacze Uniwersytetu Kalifornijskiego Irvine sprawdzili, czy sinice żyjące w trudnych warunkach na pustyni Atakama w Chile mają taki potencjał. Twierdzą, że te niewielkie mikroby mogą pomóc ludziom w kolonizacji Księżyca i Marsa – informuje TVP Nauka.

Bakterie jelitowe mogą wpływać na występowanie depresji Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego zidentyfikowali 13 grup bakterii jelitowych, które mają związek z ryzykiem objawów depresji u osób dorosłych.... zobacz więcej

Badacze przeprowadzili eksperyment z wykorzystaniem wysokiej rozdzielczości mikroskopu i zaawansowanej spektroskopii, czyli techniki do oceny masy cząsteczek. Chodziło o zrozumienie, w jaki sposób mikroby zmieniają otaczające je minerały zarówno te naturalne, jak i wytworzone w sposób sztuczny – wskazuje portal TVP Nauka.





Okazuje się, że sinice wytwarzają biofilm, czyli warstwę z cukrów złożonych, potrzebną bakteriom do życia. Ta warstwa rozpuszcza magnetyczne cząsteczki tlenku żelaza w skałach gipsowych i przekształca je w utleniony hematyt – minerał o czerwonej barwie towarzyszący wielu skałom. To dowód, że sinice potrafią wydobywają ze skał minerały niezbędne do funkcji fizjologicznych takich jak fotosynteza, a więc zdołały przystosować się do życia w najtrudniejszych z możliwych warunków.





Miliony lat ewolucji





Naukowcy doszli do wniosku, że te procesy biologiczne wykształciły się na przestrzeni milionów lat. Nasuwa się pytanie, czy ludzie mogą zapożyczyć od sinic mechanizmy biochemiczne, aby pozyskać zdolność zmiany minerałów uważanych za cenne. Sinice potrafią bowiem produkować chlorofil, zielony barwnik, potrzebny do fotosyntezy, i mają zdolność pozyskiwania wody i żelaza z minerałów z otoczenia. Wykorzystanie mikroskopu elektronowego i spektrometrii pozwala stwierdzić obecność mikrobów w miękkich skałach gipsowych.



#wieszwiecej Polub nas





Badacze oceniają, że sposób przetwarzania skał przez sinice może posłużyć jako wzór dla ludzi przy pozyskiwaniu cennych minerałów. Obecnie ludzie wydobywają rudy, z których uzyskują potrzebne metale. Wykorzystanie sinic może zmienić technologię i wpływ na środowisko górnictwa. Mikroby ze swoimi zdolnościami biochemicznymi mogą wytwarzać materiały zgodnie z zapotrzebowaniem i w mniej dostępnych lokalizacjach.





Ta technologia może zostać wykorzystana w kosmosie. Zamiast wysyłać na Księżyc czy na Marsa ludzi, roboty i technologia druku 3D mogą wraz z sinicami formować na przykład konkretne budowle.