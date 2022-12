„Ukraina wyzwoli Krym”. Amerykański generał prognozuje kiedy

Generał Ben Hodges, były dowódca armii USA w Europie, wysunął śmiałą prognozę dotyczącą wojny na Ukrainie, sugerując, że Ukraina do sierpnia odzyska kontrolę nad Krymem – poinformował w poniedziałek portal telewizji Sky News.

„Trudno przecenić znaczenie takiego rozwoju sytuacji, gdyby do niego doszło. Rosja przejęła kontrolę nad tym regionem w 2014 roku i od tego czasu go okupuje (...) Utrata tego terytorium byłaby ogromnym problemem dla Władimira Putina” – napisał Sky News i przytoczył cytat z Twittera zamieszczony przez Bena Hodgesa.





„Sztab Generalny Ukrainy będzie kontynuował ostrzeliwanie rosyjskich jednostek i linii komunikacyjnych oraz obiektów logistycznych przez następne kilka tygodni, do lutego, aby stworzyć warunki do decydującej fazy kampanii, wyzwolenia Krymu. Spodziewam się, że wyzwolą Krym do sierpnia” - napisał na Twitterze Ben Hodges.