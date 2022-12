Wyjątkowy reportaż o Wandzie Rutkiewicz wkrótce w TVP [WIDEO]

Nowy film dokumentalny poświęcony postaci tragicznie zmarłej himalaistki Wandy Rutkiewicz „Z góry widać lepiej. Wanda Rutkiewicz. Opowieść o kobiecie niezwykłej” w reżyserii Bartosza Kowalskiego będzie miał premierę 15 grudnia o godzinie 22.55 w TVP 2.

„Filmów o historiach jej wspinaczek było kilka. Jedni ją lubią, inni nie chcą lub nie potrafią o niej rozmawiać” – wskazano w informacji prasowej. Autorzy dokumentu postanowili „opowiedzieć historię jej drogi inaczej niż czyniono to dotychczas”. „Bardziej niż Wanda himalaistka zainteresowała ich Wanda jako kobieta, realizująca swe marzenia często mimo rzucanym jej przez los przeciwnościom” – podkreślono.





„Robią to poprzez jej życie – od początku do dzisiaj. Bo mimo, że zaginęła w Himalajach wiele lat temu – wciąż budzi emocje. Jest wzorem dla wielu” – czytamy. „Niektórzy mówią o niej, że była prekursorem feminizmu w Polsce, bo wymyśliła, że kobiety mogą wpinać się w górach tak samo jak mężczyźni” – napisano w zapowiedzi filmu.





Jak zaznaczono, „ta opowieść to historia postaci niemieszczącej się w schematach”. „Rutkiewicz dokonała rzeczy niemożliwych, a mimo to niektórzy wciąż podważają jej wyczyny, inni po prostu zazdroszczą. Jej mama do śmierci wierzyła, że Wanda nie zginęła, że żyje gdzieś w tybetańskim klasztorze” – przypomniano.





W filmie „Z góry widać lepiej…” o Wandzie Rutkiewicz opowiadają jej przyjaciele, rodzina, a także ci, którzy się z nią wspinali, jeździli w samochodowych wyścigach. „Opowiada o sobie wreszcie ona sama. Oglądamy fragmenty archiwalnych rozmów. Wanda mówi o tym, co dla niej było ważne. Słyszymy jej głos utrwalony w felietonach emitowanych w »Lecie z Radiem«” – czytamy w zapowiedzi filmu.

Gawęda Różewicza





Podkreślono, że w filmie zamieszczono także wiele niepublikowanych dotąd zdjęć archiwalnych. „Opowiada też swoją gawędą o niej (»Gawęda o spóźnionej miłości«) Tadeusz Różewicz, którą mistrzowsko interpretuje Henryk Talar” – napisano.





Producentem dokumentu jest firma Aurel, która dotychczas wyprodukował między innymi takie filmy, jak: „Ojciec i Pasterz – Kardynał Stefan Wyszyński”, „Widzieć w ciemności” (opowieść o Matce Czackiej i jej dziele w Laskach), „Siostry – Dziesięć Panien Mądrych” (historia bestialsko zamordowanych przez armię sowiecką na Dolnym Śląsku Sióstr Elżbietanek).





Scenariusz napisali: Piotr Górski, Bartosz Kowalski i Paweł Sędziak. Reżyserem jest Bartosz Kowalski. Producentkami są Edyta Łysiak i Malwina Kiepiel. Film będzie można obejrzeć 15 grudnia o godzinie 22.55 w TVP 2 i 17 grudnia o godzinie 12.05 w TVP Dokument. Następnie będzie dostępny w serwisie www.vod.tvp.pl.



Wanda Rutkiewicz (ur. 4 lutego 1943 roku w Płungianach na Litwie – zaginęła 13 maja 1992 roku na stokach Kanczendzongi w Himalajach) była polską alpinistką i himalaistką, z zawodu elektronikiem. Jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła na Mount Evereście, najwyższym szczycie Ziemi. 23 czerwca 1986 r. Wanda Rutkiewicz zdobyła szczyt K2 jako pierwsza kobieta. Rok 2022 Uchwałą Sejmu RP został ogłoszony Rokiem Wandy Rutkiewicz.