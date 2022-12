Kanadyjska prawniczka: UE powinna skoncentrować się na swojej praworządności

Nie śledziłam rozmów między Polską i Unią Europejską, ale biorąc pod uwagę badanie Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości (ECLJ), które ujawniło, że co najmniej 22 z ostatnich 100 sędziów ETPCz jest byłymi pracownikami siedmiu fundacji i organizacji pozarządowych, być może biurokracja Unii Europejskiej powinna w pierwszej kolejności skoncentrować się na własnych kwestiach związanych z praworządnością zamiast ingerować w sprawy państw członkowskich – powiedziała w rozmowie z portalem tvp.info specjalistka prawa międzynarodowego, wykładowczyni na uniwersytetach w USA prof. Jane Adolphe. Prawniczka, która pracowała również w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej odpowiedziała także na pytania związane z ochroną osób nieletnich i przeciwdziałaniu nadużyć seksualnych w Kościele.

Marcin Krężelok (portal tvp.info): Upłynęły dwa lata od decyzji Polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej aborcji. Część osób twierdzi, że z tego względu prawa kobiet są w Polsce łamane. Czy zgadza się pani z tym, że aborcja stanowi prawo człowieka?





Prof. Jane Adolphe: Zgadzam się z opinią podpisaną przez 141 międzynarodowych prawników związanych z „Amicus curiae”. Ci uczeni twierdzą, że nie ma prawa do aborcji w prawie międzynarodowym. Potwierdzają to orzeczenia Sądu Najwyższego USA w sprawie Dobbs, czy odrzucenie pozwu Roe przeciwko Wade.





Są jednak osoby, które twierdzą, że problem aborcji jest sprawą prywatną. Według nich kategorie moralne są głównie związane z religią i jako takie nie powinny mieć odniesienia do funkcjonowania świeckiego państwa.





Zabijanie dzieci nigdy nie może być prywatną decyzją. Prawo ma do odegrania rolę w ochronie prawa do życia każdego człowieka, w tym dzieci poczętych. W trudnych przypadkach należy dołożyć starań, aby uratować życie zarówno dziecka, jak i matki. Wsparcie, zarówno finansowe, jak i psychologiczne, powinny być dostępne dla matek w ciąży, a usługi adopcyjne powszechnie dostępne.

Przejdźmy do innych zagadnień, którymi się pani zajmowała, pracując w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Czy uważa Pani, że Watykan użył wszystkich możliwych środków, by chronić dzieci i młode osoby dorosłe? Czy dostrzega pani jakiekolwiek pozytywne zmiany w tym zakresie?





Wykorzystywanie seksualne dzieci i młodych dorosłych istniało od zarania dziejów ze względu ludzką skłonność do występku i żadna świecka czy religijna instytucja nie jest wolna od tej plagi. To zło, które chce trwać, niestety, do końca czasu. Warto zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych jeden z tzw. najwyższych wskaźników przemocy seksualnej wobec dzieci ma miejsce w szkołach publicznych.





Co więcej, w niektórych dzielnicach dorośli ze świeckiego społeczeństwa opowiadają się za obniżeniem wieku przyzwolenia na obcowanie płciowe dzieci z osobami dorosłymi, ponieważ ci dorośli postrzegają to jako dobro, zgodnie z myślą tak zwanego seksuologa Alfreda Kinseya i jemu podobnych myślicieli i organizacji.





Kościół katolicki ma długą tradycję mówienia o czynach krzywdzących dzieci (np. aborcja, dzieciobójstwo, wykorzystywanie seksualne i tak dalej). Właściwie przemoc seksualna wobec dzieci od dawna uważana jest za przestępstwo przez Kodeks Prawa Kanonicznego. Jednak wszyscy wiemy, że prawa muszą być wdrożone. Warto nadmienić pozytywne kroki na poziomie powszechnym Kościoła, w tym utworzenie Papieskiej Komisji Ochrony Nieletnich, która doradza papieżowi w sprawach duszpasterskich.





Ponadto nowe zasady i przepisy dotyczące prawa kanonicznego zalecają biskupom przejrzystość oraz odpowiedzialność, a także zrozumienie, iż te zasady i prawo kanoniczne są zbieżne z prawem cywilnym i prawem karnym państwa, jednak nie uzurpują sobie jego miejsca.





Dalsze zmiany zakładają także przyjęcie w kodeksie prawa kanonicznego, że dorośli bez względu na okoliczności, które czynią ich wrażliwymi, również mogą być ofiarami napaści na tle seksualnym. Szczególnie trudne sytuacje to takie, w których napastnik jest osobą cieszącą się zaufaniem.

Na koniec chciałbym poruszyć temat relacji Polski z Unią Europejską, które są dosyć skomplikowane ze względu na tzw. praworządność. Według traktatów zarządzanie wymiarem sprawiedliwości jest wyłączną kompetencją państw członkowskich. Czy sądzi pani, że ataki na Polskę mogą mieć związek z tym, że polski rząd przeciwstawia się, jak się zdaje, dominującej w Brukseli ideologii neomarksistowskiej?





Nie śledziłam rozmów między Polską i Unią Europejską, ale biorąc pod uwagę badanie Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości (ECLJ), który „ujawnił, że co najmniej 22 z ostatnich 100 sędziów ETPCz jest byłymi pracownikami siedmiu fundacji i organizacji pozarządowych”, być może biurokracja Unii Europejskiej powinna w pierwszej kolejności skoncentrować się na własnych kwestiach związanych z praworządnością zamiast ingerować w sprawy państw członkowskich.









Prof. Jane Adolphe specjalizuje się w prawie międzynarodowym i prawach człowieka. Jest profesorem w Ave Maria School of Law w Naples na Florydzie oraz adiunktem w School of Law Notre Dame University w Sydney w stanie Indiana. Od 1998 do 2001 r., jako doradca prawny organizacji pozarządowych, brała udział w konferencjach ONZ dotyczących praw kobiet, dzieci i młodzieży oraz spraw związanych z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.





Pracowała w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Jest autorem lub współautorem wielu książek, m.in. „Wykroczenia seksualne wśród kleru: analiza interdyscyplinarna” (2020). Opowiada w niej m.in. o swoich wysiłkach, które doprowadziły do wszczęcia śledztwa w Watykanie w związku z ujawnionymi przez dziennikarzy w 2017 r. przypadkami nadużyć seksualnych. W listopadzie na zaproszenie Instytutu Ordo Iuris i Collegium Intermarium przebywała w Polsce z serią wykładów i spotkań.