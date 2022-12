Nowy sondaż parlamentarny. Zmiana na czele stawki

Koalicja Obywatelska wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość – wynika z najnowszego sondażu Kantar Public. Partia rządząca traci 4 punkty procentowe do KO. Do Sejmu dostałoby się pięć ugrupowań.

W najnowszym, grudniowym badaniu chęć udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 67 proc. badanych (w tym 30 proc. „zdecydowanie tak”, a 37 proc. „raczej tak”). Głosować nie zamierza 23 proc. (14 proc. „raczej nie”, a 9 proc. „zdecydowanie nie”). 10 proc. Polaków jeszcze nie wie, czy odda swój głos w wyborach.

Zmiana notowań

Wśród deklarujących udział w głosowaniu największe poparcie – 32 procent – uzyskała Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska), co oznacza wzrost o 4 pkt proc. w stosunku do listopada. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską) z poparciem 28 proc., co stanowi spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z sondażem z zeszłego miesiąca.

Na kolejnych miejscach znalazła się Lewica popierana przez 10 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.), Polska 2050 – 9 proc. (bez zmian) i Konfederacja z 5 proc. poparciem (wzrost o 1 pkt proc.)

PSL poniżej progu wyborczego

Z sondażu wynika, że do Sejmu nie dostałoby się PSL, na które głos oddałoby 2 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.), Kukiz'15 z 1 proc. poparciem (spadek o 1 pkt proc.), Porozumienie z 1 proc. poparciem (bez zmian) oraz AgroUnia również z 1 proc. poparciem. (wzrost o 1 pkt proc.).

#wieszwiecej Polub nas

Ponadto spośród osób deklarujących zamiar głosowania 11 proc. badanych nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby swój głos.

Zobacz także: Nowy sondaż. Czołówka traci, jedna partia wypada z Sejmu

Kantar Public przeprowadził sondaż nt. preferencji partyjnych Polaków w dniach 2-7 grudnia br. na reprezentatywnej 970-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).