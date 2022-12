Prezydent w Berlinie: Wysłanie Patriotów odbieramy jako bardzo ważny gest sojuszniczy [WIDEO]

Decyzję o wysłaniu do Polski niemieckich baterii Patriot odbieramy jako bardzo ważny gest sojuszniczy w ramach NATO i w relacjach pomiędzy narodem polskim i niemieckim – powiedział w poniedziałek po spotkaniu z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem w Berlinie prezydent Andrzej Duda.

– Dzisiaj jestem w Berlinie także po to, aby na ręce pana prezydenta złożyć podziękowanie dla władz niemieckich za decyzję o wysłaniu do ochrony Polski niemieckich baterii Patriot. Panie prezydencie, dziękuję – powiedział prezydent Duda na konferencji w Berlinie, po spotkaniu z prezydentem Niemiec.





Duda zaznaczył, że Polacy przyjęli decyzję Niemiec jako ważny gest. – Zwłaszcza po tym, co stało się przy naszej wschodniej granicy, kiedy doszło do wypadku, spadła rakieta, zginęło dwóch polskich obywateli. W oczywisty sposób to spowodowało wiele obaw w polskim społeczeństwie. Na szczęście był to tylko wypadek, ale oczywistą sprawą dla wszystkich jest to, że wzmocnienie ochrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej Polski ma ogromne znaczenie dla budowy naszego bezpieczeństwa – mówił prezydent.





Poinformował ponadto, że w najbliższych dniach grupy polskich i niemieckich ekspertów spotkają się, by ustalić miejsca dyslokacji baterii Patriot. – Konieczne jest, jak mówiłem panu prezydentowi, wpięcie tych baterii do całego polskiego systemu ochrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej – powiedział. Dodał, że konieczna jest koordynacja realizacji zadań realizowanych przez te baterie z zadaniami, które są realizowane w ramach obrony powietrznej i przeciwrakietowej kraju.





– Jest kilka propozycji rozwiązań, które mogą być zastosowane i mam nadzieje, że jedno z nich zostanie wybrane i system będzie mógł działać, wzmacniając ochronę Polski, także jako części terytorium NATO, także jako państwa sąsiedzkiego wobec Republiki Federalnej Niemiec. Odbieramy ten gest w Polsce, jako bardzo ważny gest sojuszniczy w ramach NATO i jako bardzo ważny gest sąsiedzki w relacjach pomiędzy Polską a Niemcami, pomiędzy polskim a niemieckim narodem. Dziękuję za to, panie prezydencie – powiedział prezydent Duda.

Wzrasta liczba uchodźców





Prezydent wskazał również, że „liczba uchodźców z Ukrainy w Polsce wzrosła, obecnie jest ich ok. 3 mln; może to oznaczać wzrost liczby uchodźców także w Niemczech”. – Z prezydentem RFN powinniśmy się zwracać do UE o specjalne wsparcie finansowe na pomoc uciekającym przed wojną – dodał.





– Mamy tutaj z panem prezydentem jedno zdanie: trzeba wspierać Ukrainę ze wszystkich sił – powiedział Duda. Jak zaznaczył, Polska zapewniła ogromne wsparcie militarne Ukrainie, które szacuje na ok. 2 mld dolarów. – Z satysfakcją przyjmujemy informacje o tym, że produkowane w Polsce uzbrojenie sprawdza się i pomaga rzeczywiście żołnierzom ukraińskim bronić terytorium Ukrainy – dodał.





Prezydent mówił też o wsparciu niesionym ukraińskim uchodźcom oraz o tym, że ich liczba w Polsce wzrasta. Duda zwrócił uwagę, że obecna taktyka rosyjska polega na niszczeniu infrastruktury krytycznej na Ukrainie, a tym samym odbieraniu Ukraińcom możliwości ogrzewania domów i pozbawiania ich energii elektrycznej. Jak tłumaczył, to powoduje wzrost liczby ludzi uciekających przed mrozem, śmiercią i rosyjskimi rakietami.





– Mówiłem panu prezydentowi, że uważam, że powinniśmy się zwracać do Wspólnoty Europejskiej, do Komisji Europejskiej o to, by było wsparcie specjalne finansowe, dedykowane dla naszych krajów, które ponoszą szczególne ciężary w związku z przyjęciem uchodźców uciekających przed rosyjską inwazją – podkreślił Duda.