Niemcy mogą wywłaszczyć Rosneft. „Handelsblatt”: To przez nacisk Warszawy

Wkrótce może dojść do wywłaszczenia Rosneftu, który posiada większość udziałów w rafinerii PCK w Schwedt – ujawnia niemiecki dziennik ekonomiczny „Handelsblatt”. Podkreśla przy tym, że to efekt nacisków Warszawy.

Decyzją niemieckiego rządu w styczniu przyszłego roku ustaną dostawy ropy z Rosji. Właśnie paliwo z tego kraju trafia do rafinerii w Schwedt, co dla przedsiębiorstwa jest „prawdziwym wyzwaniem” – oceniono w artykule. Autorzy wskazują, że niemiecki rząd od miesięcy stara się w Warszawie o znalezienie rozwiązania.





DW zwraca uwagę, że problemem jest fakt, iż większościowym udziałowcem PCK jest nadal niemiecka spółka córka rosyjskiego koncernu Rosneft. We wrześniu Berlin objął Rosneft Deutschland zarządem komisarycznym i Rosjanie nie mają już bezpośredniego wpływu na PCK.





Rosneft Deutschland jak Gazprom?





Mimo to – ujawnia „Handelsblatt” – takie rozwiązanie nie wystarczy polskiemu rządowi. Warszawa chce, wg tych źródeł, by Rosneft został całkowicie wyparty z PCK. „Rząd niemiecki ma na to środki” – pisze dziennik. Mógłby wywłaszczyć Rosneft Deutschland na mocy prawa, podobnie jak to już zrobił z niemiecką filią rosyjskiego koncernu Gazprom, ale to mogłoby się ospotkać z odwetem ze strony Rosji – analizują autorzy.





„Handelsblatt” informuje też o „konstruktywnych” rozmowach, które odbyły się w ubiegłym tygodniu w Polsce i Niemczech. Strona polska dała jednak jasno do zrozumienia, że jej stanowisko pozostaje niezmienne – podał dziennik. Decyzja ma zostać podjęta w tym tygodniu, co potwierdziło także ministerstwo gospodarki w Berlinie.



„Powiernictwo nad Rosnieft Deutschland wygasa w marcu. Teoretycznie można je przedłużyć, ale resort gospodarki już dał do zrozumienia, że powiernictwo nie jest rozwiązaniem trwałym. Możliwe, że Polska zgodzi się od stycznia na dostawy przez Gdańsk, a wywłaszczenie Rosneft Deutschland nastąpi po marcu” – cytuje artykuł Deutsche Welle.





Dziennik zwraca też uwagę na znaczenie rafinerii w Schwedt dla zaopatrzenia w benzynę, olej napędowy i kerozynę północno-wschodnich Niemiec, w tym stołecznego lotniska, oraz zachodniej Polski.