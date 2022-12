Ulgi podatkowe, wzrost gospodarczy, kryzys energetyczny. Meloni o planach budżetowych

Premier Włoch Giorgia Meloni opublikowała w mediach społecznościowych podsumowanie minionego tygodnia pracy swojego rządu. Wśród tematów, które poruszyła, znalazły się m.in.: rozwój włoskiej gospodarki, ulgi podatkowe, zaopatrzenie w energię elektryczną.

Premier Włoch opublikowała kolejny odcinek z serii „Gli appunti di Giorgia (notatki Giorgii). – To był intensywny tydzień. (…) Rozpoczął się on od udziału w festiwalu regionów i prowincji autonomicznych – mówiła Meloni na początku nagrania, wskazując, że poświęcono uwagę tzw. manewrowi budżetowemu.

W budżecie na 2023 rok rząd Meloni proponuje zmniejszenie VAT-u na produkty przeznaczone dla dzieci i podniesienie świadczeń dla rodzin z dziećmi.





– Spotkaliśmy się ponownie ze związkami zawodowymi, również w związku z manewrem budżetowym. Spotykamy się ze wszystkimi, którzy chcą się z nami skonfrontować w sprawie powodów, dla których dokonaliśmy pewnych wyborów – zaznaczyła prezes włoskiej Rady Ministrów. Jak dodała, centroprawicowy rząd spotyka się „również z niektórymi partiami opozycyjnymi, które poprosiły, by porozmawiać, i by wejść w istotę działań”.

– Był to tydzień pełen spotkań międzynarodowych – obiad w Pałacu Chigi z królem Jordanii, szczyt w Tiranie z Bałkanami Zachodnimi, z którymi Włochy mają uprzywilejowany stosunek. Szczyt odbywał się na placu, który nazywa się Plac Italia, a stadion, na którym odbywał się szczyt, został zaprojektowany przez włoskiego architekta – zwróciła uwagę.

– Nie mogłam uczestniczyć w szczycie krajów śródziemnomorskich w Alicante, przeprosiłam osobiście premiera Hiszpanii, nie pozwoliło mi na to zdrowie – dodała Meloni, która w minionym tygodniu się rozchorowała.

Jak też oceniła, „to był tydzień dobrych wiadomości”.

– Unia Europejska pozwoliła na przedłużenie do 2023 roku zachęt podatkowych na Południu, czyli podstawowego środka, by zatrudniać na Południu; pozwala to na ulgę podatkową – powiedziała włoska premier.

– Przedstawimy poprawkę do manewru budżetowego, by przedłużyć do 2023 roku także ulgi podatkowe – dla firm, które zatrudniają na Południu, dla obszarów specjalnych pod względem ekonomicznym, dla obszarów dotkniętych trzęsieniami ziemi. Był to kolejny środek, dla którego nie było łatwo znaleźć środki, ale udało nam się to – poinformowała.

Jak też zaznaczyła, dla rządu Włoch „był to tydzień, podczas którego na poziomie europejskim udało się wygrać walkę, by nie umieszczać wina i mięsa między produktami uważanymi za szkodliwe”. Chodzi o włoskie produkty typu „Made in Italy”, które były zagrożone wpisaniem na czarną listę UE.

Meloni odniosła się też do kwestii kryzysu energetycznego i jego rozwiązań. – Odblokowano wkład ponad 300 mln euro, który pozwala na połączenie z infrastrukturą strategiczną Włochy z Tunezją na poziomie energetycznym. Włochy mają coraz więcej hubów zaopatrzeniowych w energię niż Europa – podkreśliła. – Możemy mieć rolę strategiczną, fundamentalną. Poświęcamy się temu bardzo – dodała.





Szefowa włoskiego gabinetu wskazała też, że „kolejna dobra wiadomość dotyczy włoskiej gospodarki”.

– Włoska gospodarka, mimo trudnej sytuacji, w której się znajdujemy, w ostatnim trymestrze wzrosła więcej niż francuska, niemiecka i niż hiszpańska – zaznaczyła.

Włoska gospodarka w ostatnim trymestrze wzrosła o 0,5 proc., a francuska o 0,2 proc., niemiecka o 0,4 proc. i hiszpańska o 0,2 proc. – To dane, które dały mi wiele do myślenia; to dane, które muszą dać do myślenia wszystkim – mówiła włoska premier.

Jak podkreśliła, włoskie przedsiębiorstwa „mogą coś zmienić, przede wszystkim, gdy otrzymują pomoc". – My chcemy im pomagać – wskazała.





– Ten naród może wrócić do wzrostu, przede wszystkim, jeśli rząd chce mu pomóc – dodała.