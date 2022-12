Solidarność Walcząca do lidera AgroUnii: To nikczemna próba zniesławienia

„Wypowiedź Kołodziejczaka to nikczemna próba zniesławienia nieżyjącego przywódcy naszej organizacji” – zareagowała Solidarność Walcząca na wypowiedź Michała Kołodziejczaka o Kornelu Morawieckim. Wokół lidera Agrounii pojawia się ostatnio wiele kontrowersji związanych także z jego wypowiedziami na temat Rosji i akcjami, które prowadził w czasie wybuchu wojny.

W niedzielę lider Agrounii w rozmowie z TVN24 odniósł się do niedzielnego kongresu PiS w Przysusze pt. „Zgromadzenie Polskiej Wsi” i polityki rolnej obozu rządzącego. W swojej wypowiedzi przywołał postać zmarłego w 2019 r. lidera Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego, ojca premiera Mateusza Morawieckiego.









– Kiedy na łożu śmierci leżał Kornel Morawiecki, odwiedziłem go w szpitalu i powiedział mi: „panie Michale, ja nie wiem, co i dlaczego robi mój syn Mateusz”. To było kilka dni przed śmiercią Kornela Morawieckiego. Widziałem się wtedy z nim dwa razy. Ja też nie wiem, co PiS robi dla polskiej wsi – powiedział w TVN 24 Kołodziejczak.





Do tej wypowiedzi odniósł się w oświadczeniu Andrzej Kisielewicz, rzecznik Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. „W imieniu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca oraz byłych członków kierownictwa SW kategorycznie protestuję przeciwko wypowiedzi Michała Kołodziejczaka w TVN24 dniu 11.12.2022r., w której miał czelność przywołać imię śp. Kornela Morawieckiego i organizację Solidarność Walczącą” – napisał.

#wieszwiecej Polub nas

„Pan Kołodziejczak nie ma i nigdy nie miał nic wspólnego z naszym środowiskiem, nikt z nas nie widział go nigdy w szpitalu przy łożu śmierci Kornela, i przywoływanie teraz jakichkolwiek słów Kornela, w sytuacji kiedy nie może on tego potwierdzić ani temu zaprzeczyć, jest niedopuszczalne. Dlatego wypowiedź pana Kołodziejczaka uznajemy za nikczemną próbę zniesławienia nieżyjącego przywódcy naszej organizacji. Z pożałowania godną działalnością Kołodziejczaka i jego organizacji, którą uznajemy za motywowaną zwykłą prywatą, nie mamy i nie chcemy mieć nic wspólnego” – czytamy w oświadczeniu SW.

„Kim jesteś, panie Kołodziejczak?”





Wokół działalności Kołodziejczaka jest coraz więcej pytań. W najnowszym wywiadzie polityk przekonywał, że nie widzi możliwości współpracy z Rosją. – Dziś nie ma w ogóle takiego pomysłu, żeby z Rosją budować jakieś relacje handlowe – zapewniał w RMF FM.









Tymczasem jeszcze niedawno mówił zupełnie co innego. Atakował PiS za złe relacje z Moskwą. – Pokłóciliście nas z Rosją! – atakował rząd Zjednoczonej Prawicy.





Gdy z kolei Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, to właśnie lider AgroUnii udostępnił na Twitterze zdjęcia paragonu z jednej ze stacji paliw, która sprzedawała benzynę i olej napędowy po 9,99 zł za litr. „Wojna. Dziś po 10 zł/l. Jutro ma być po 15 zł/l” – straszył, relacjonując sytuację w mediach społecznościowych.





Po tym zdarzeniu publicyści i eksperci oceniali w sieci, że sprawę należy wyjaśnić, bo w newralgicznym momencie polityk idealnie wpisał się w propagandę Kremla. W momencie wybuchu wojny tuż za naszymi granicami rząd apelował o spokój i rozsądek, a Kołodziejczak zdaniem części osób podsycał emocje.





„Kim jesteś, panie Kołodziejczak? Przez pana przegraliśmy pierwszą dezinformacyjną wojnę” – pisała w artykułach nawet przeciwna rządowi „Gazeta Wyborcza”.