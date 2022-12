„Dziś prześladowcy są jego sojusznikami”. Cenckiewicz o kulisach działań komisji likwidacyjnej WSI

Tylko Radosław Sikorski mógł wprowadzić do składu komisji likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych żołnierzy… WSI, które uważaliśmy za prostą kontynuację komunistycznego aparatu represji oraz potencjalną agenturę rosyjską – napisał Sławomir Cenckiewicz, odsłaniając kulisy działań komisji, w której działał także zatrzymany przez ABW pod zarzutem szpiegostwa Tomasz L.

„Ta sprawa nie jest nowa. Chodzi o niejakiego Tomasza L., w roku 2006 członka Komisji Likwidacyjnej WSI, a przez 19 lat aż do 2022 r. pracownika Archiwum Urzędu Cywilnego m.st. Warszawy, którego w marcu br. ABW zatrzymała pod zarzutem współpracy z rosyjskim wywiadem, podając przy tym konkretne okoliczności realizacji sprawy. Reportaż, co zrozumiałe, koncentruje się wyłącznie na pracy Tomasza L. w Komisji Likwidacyjnej przypisując podejrzewanemu o kontakty z tajnymi służbami Rosji dostęp do »wszystkich« tajemnic likwidowanych WSI” – napisał dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz w tekście na portalu i.pl.

„Sytuacja była więc na wskroś absurdalna, gdyż większość Komisji stanowili żołnierze WSI, którzy w ramach obowiązków służbowych mieli zlikwidować własne miejsce pracy (służby) bez gwarancji, że zostaną przyjęci do Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego” – ocenia historyk.





Podkreśla przy tym, że „tylko Sikorski mógł wprowadzić do składu komisji likwidacyjnej WSI żołnierzy… WSI, które uważaliśmy za prostą kontynuację komunistycznego aparatu represji oraz potencjalną agenturę rosyjską”.

„Odpowiedzialność Sikorskiego, jako urzędu ministra obrony narodowej, za powołanie, skład (niezależnie od politycznych ustaleń w których uczestniczył), a nawet za harmonogram pracy i całą działalność Komisji Likwidacyjnej WSI (w tym ochronę informacji niejawnych) została precyzyjnie ujęta w przepisach ustawy z 9 czerwca 2006 r.” – podaje szef WBH.

Cenckiewicz: Takie twierdzenia TVN są kłamstwem





„Nie wiem, w jaki sposób i w jakich okolicznościach oraz kto konkretnie i kiedy zaproponował (jeśli w ogóle tak było) ministrowi Sikorskiemu, by wpisał nazwisko Tomasza L. do składu komisji likwidacyjnej i do zarządzenia szefa MON z 22 lipca 2006 r. W każdym razie nie byłem to ja i nie ja kompletowałem skład Komisji z większością żołnierzy WSI, grupą nieznajomych mi urzędników, z których kilku nigdy nie podjęło pracy w komisji. Zaprzeczam także tym stwierdzeniom, które sytuują Tomasza L. w »środowisku Macierewicza«, gdyż nigdy do niego nie należał” – tłumaczy Cenckiewicz.





„Nie wiem, kiedy Tomasz L. nawiązał kontakt z wywiadem rosyjskim (lub odwrotnie), ale wiem, że twierdzenia TVN24 o dostępie do wszystkiego, co zgromadziły WSI są w jego przypadku kłamstwem. Przyjmując hipotetycznie, że aż przez 16 lat (od 2006 r.) był źródłem informacji Rosjan (w co szczerze wątpię), to zakres wiedzy, jaką posiadł podczas likwidacji WSI nie należał do szczególnie cennych, a ograniczenie czasowe i narzucone obowiązki nie pozwalały mu rozwinąć szerokiej działalności szpiegowskiej w tym obszarze” – pisze Cenckiewicz.

„Z komunikatu ABW z 23 marca br. wynika natomiast, że zatrzymany kilka dni wcześniej Tomasz L. był historykiem (jego perypetie związane ze studiami historycznymi wspomniane są w leksykonie studentów Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego) i „pracował w Wydziale Archiwalnym Ksiąg Stanu Cywilnego w Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy. Posiadał dostęp do zbiorów Archiwum USC oraz do zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych i Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Z uwagi na charakter dokumentacji gromadzonej we wskazanych jednostkach działalność podejrzanego stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RP” – dodał.

„Urządzili mi nękające piekło, wzywali kilkadziesiąt razy na przesłuchania, wysyłali policję do domu, zakładali podsłuch, nie mając żadnych argumentów i punktów zaczepienia, w 2013 r. dali sobie ostatecznie spokój” – wspomina.





Wskazuje, że jest to o tyle istotne, iż dziś politycy PO powtarzają te same „argumenty”, co w latach 2007-13, zapominając – jak Sikorski – że „sam był kiedyś obiektem podobnych nagonek i operacji specjalnych WSI jako figurant o kryptonimie »Szpak«”. „Dziś jego prześladowcy są jego sojusznikami!” – wspomina Cenckiewicz następstwa swoich działań w Komisji Likwidacyjnej WSI.

Były członek Komisji Likwidacyjnej WSI Tomasz L. został zatrzymany 23 marca 2022 r. przez ABW.