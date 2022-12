Gliński: Kryzys współczesnej kultury główną przyczyną depopulacji

Główną przyczyną problemów z depopulacją w krajach rozwiniętych jest kwestia kryzysu współczesnej kultury, która nie sprzyja posiadaniu dzieci – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Wskazał również na potrzebę rozwiązania problemu polityki mieszkaniowej.

Na zakończanie III Kongresu Demograficznego na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa „Podsumowanie III Kongresu Demograficznego w Polsce (2021-22). Polska XXI wiek – wyzwania demograficzne”.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powiedział, że „z jednej strony mamy do czynienia z depopulacją, a z drugiej strony – z presją migracyjną wywołaną m.in. także wzrostem populacji w niektórych rejonach świata”. Przyznał, że politycy na całym świecie nie potrafią sobie z tym problemem poradzić.

Mówiąc o głównych przyczynach depopulacji w kontekście Polski wicepremier wskazał na trzy obszary.





Kryzys kultury współczesnej

– Z punktu widzenia profesora socjologii wydaje się, że główną przyczyną problemów, jakie mamy z depopulacją nie tylko w Polsce, ale na ogół w krajach demokratycznych, rozwiniętych – jest kwestia kryzysu kultury współczesnej. Dominujące trendy współczesnej kultury nie sprzyjają najogólniej rzecz biorąc posiadaniu dzieci. To są zjawiska różne – od patologicznych po zjawiska ideologiczne, czyli forsowanie pewnego stylu życia, który nie potrzebuje dzieci czy też wręcz formowanie pewnych programów politycznych, które mówią o tym, że dziecko przeszkadza planecie – powiedział wicepremier Gliński.

– To się przekłada na wiele innych kwestii czysto kulturowych i z tym sobie nie potrafimy do końca poradzić – ocenił.





Problem mieszkaniowy





Wicepremier powiedział, że drugą przyczyną depopulacji w Polsce jest kwestia nierozwiązanego problemu polityki mieszkaniowej.





– Koleje rządy przedstawiając kolejne propozycje nie poradziły sobie z tą kwestią. Wydaje się, że główną przeszkodą jest dominacja rynku i dominacja pewnych grup interesu, które są zainteresowane, żeby rynek mieszkaniowy wyglądał tak jak w dominującej formie od wielu lat wygląda – powiedział prof. Gliński.

– Tego nie dało się rozbić, ale to nie znaczy, że to zadanie nie jest do wykonania – ocenił. Przyznał, że „wymaga to jeszcze większego zaangażowania osób decydujących w tych kwestiach”.

Polityka społeczna





Jako trzecią przyczynę niskiej demografii wicepremier wskazał politykę społeczną.





– W Polsce przeprowadziliśmy pewne reformy i to jest zupełnie oczywiste, że poszliśmy do przodu – udało się zrealizować pewne postulaty wbrew nieprawdziwym stwierdzeniom – powiedział Gliński.

Rodzina 500 Plus





Przyznał, że pewną poprawę przyniósł m.in program Rodzina 500 Plus. – Gdybyśmy nie wprowadzili tych rozwiązań, to jak udowodniono – zapaść demograficzna w Polsce byłaby głębsza, co nie znaczy, że nie mamy w tym zakresie więcej do zrobienia – ocenił wicepremier. Wskazał m.in. na potrzebę opieki nad kobietą z dzieckiem przynajmniej w ciągu trzech lat.

– Pełniejsza opieka ekonomiczna w wydłużonym czasie (nad kobietą z małym dzieckiem – red.) najprawdopodobniej mogłaby pomóc, podobnie jak rozwiązanie kwestii mieszkaniowej, zwłaszcza dla grup dopiero budujących swoją pozycję materialną – ocenił wicepremier Gliński.





– Wiele spraw związanych z funkcjonowaniem chociażby polskiego życia politycznego uniemożliwia do końca ich realizację – dodał.

Powiedział, że „zmiana czy ogłoszenie, że minął kryzys kulturowy nie jest w zasięgu ręki”. – To nie jest coś, co można zadekretować, ale na pewno trzeba o tym mówić i to zagrożenie wskazywać – wskazała Gliński.